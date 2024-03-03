Genç Parti, yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyeceğini açıkladı

Resmi X hesabından açıklama yapan Genç Parti, yerel seçimlerde CHP’nin belediye başkan adaylarına destek olacaklarını belirtti.

"TÜRKİYE İTTİFAKI ÇAĞRISINI OLUMLU KARŞIYORUZ”

Genç Parti Genel Başkanvekili Burçin Şahindur’un imzasını taşıyan açıklama şu şekilde aktarıldı:

“AK Parti Genel Başkanının seçmenleri partisine oy vermedikleri müddetçe hizmet alamamakla tehdit ettiği, emeklileri açlığa ve yoksulluğa mecbur ettiği günlerden geçiyoruz. Türkiye siyasi tarihi, vatandaşlarımızın siyasi tehdit ve şantajlara sandıkta pabuç bırakmadığı sayısız örnekle doludur. Tek adam rejiminin ülkeyi içine soktuğu girdaptan ve ekonomik darboğazdan kurtarabilmek, yerel seçimler sonrası yeni kemer sıkma politikalarına maruz kalmamak adına 2023'te yapılan genel seçimlerde yürütme gücünü eline alan Cumhur İttifakı'nı, 31 Mart'taki yerel seçimler marifetiyle sandıkta dengeleyebilmek seçmenlerimizin elindedir. Genç Parti olarak Sayın Özel'in ayrım gözetmeksizin tüm demokratları davet ettiği Türkiye İttifakı çağrısını olumlu karşıladığımızı ve 31 Mart yerel seçimlerinde tüm seçim çevrelerinde CHP'nin adaylarını destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

“31 MART’TA TÜRKİYE İTTİFAKI KAZANACAK”

Genç Parti'nin açıklamalarına X hesabından yanıt veren CHP resmi iletişim hesabı yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Genç Parti Genel Başkan Vekili Sayın Burçin Şahindur’a, yönetimine ve Genç Partili’lere Türkiye İttifakı’na verdiği destek için teşekkür ediyoruz. 31 Mart’ta Türkiye İttifakı kazanacak.”