Genç raket yolda at değiştirdi: Şampiyona öncesi şaşırtan hamle

Dünyanın en iyi kadın tenisçileri arasında gösterilen 21 yaşındaki Rus sporcu Diana Shnaider, Roland Garros 2025 öncesi teknik ekibinde önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce Dinara Safina ile çalışan Shnaider, bu iş birliğini sonlandırarak Rumen eski profesyonel tenisçi Marius Copil’i yeni antrenörü olarak belirledi. 34 yaşındaki Copil, halihazırda tenis kariyerine tamamen veda etmiş değil.

Bu iş birliği, Eurosport’un haberine göre, şimdilik sadece Roland Garros ile sınırlı. Ancak turnuvada alınacak sonuçlara göre uzun vadeli bir ortaklığa da dönüşebilir. Shnaider, 2024-2025 sezonunda dikkat çekici bir performans sergileyerek dört WTA şampiyonluğu kazandı ve şu anda dünya sıralamasında 11. sırada bulunuyor.

ROMA'DAN PARİS'E UZANAN YÜKSELİŞ

Shnaider, son olarak Roma’da düzenlenen turnuvada çeyrek finale kadar yükseldi. Turnuva boyunca Romanyalı Jaqueline Cristian gibi güçlü rakipleri saf dışı bıraksa da, İtalyan Jasmine Paolini karşısında elendi. Genç raketin Roland Garros’ta daha ileriye gitme arzusu, teknik ekibini yenileme kararında etkili oldu.

Copil’in ise son yıllarda korttaki varlığı azalmış durumda. 2019’da ATP sıralamasında 56. sıraya kadar yükselen Copil, son dönemde yalnızca çiftlerde mücadele etti. 2025 sezonunda sadece Țiriac Open’da, Luca Preda ile çiftlerde yarıştı.

COPİL: “NE YAPACAĞIMI HENÜZ BİLMİYORUM”

Marius Copil, antrenörlük görevine başlasa da, aktif kariyerini tamamen noktalayıp noktalamadığı konusunda net değil. Eurosport’a verdiği demeçte, “Son iki-üç yıl benim için çok karmaşıktı. Ne yapmak istediğimden emin değildim. Şimdilik her gün antrenman yapıyorum ve formumu korumaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Şimdi gözler, Roland Garros’ta Shnaider-Copil ikilisinin nasıl bir performans sergileyeceğinde. Bu iş birliği, genç yıldızın kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.