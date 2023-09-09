Genç sağlıkçı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan acil tıp teknisyeni genç hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Genç sağlıkçı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde 112 istasyonunda ATT olarak görev yapan Ahmet Melik Aydın, Demirköy ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde genç meslektaşları olan Ahmet Melik Aydın’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Ahmet Melik Aydın için görev yaptığı Lüleburgaz ilçesinde 112 istasyonu önünde anma töreni düzenlendi.

Törene, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Başsavcısı Burak Özcoşar, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. üyesi Çiğdem Cerit, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Önder Porsuk, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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Ayrıca, Ahmet Melik Aydın’ın kısa süre önce Edirne'de Trakya Üniversitesi’nden mezun olduğu ve mesleğine yeni başladığı öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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