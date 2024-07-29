Genç şampiyona davul zurnalı karşılama

Kaynak: İHA
Genç şampiyona davul zurnalı karşılama

Ankara'da gerçekleştirilen İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 62 kiloda Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Şevket Ali Taşçı, memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde davul zurna eşliğinde karşılandı.

26-28 Temmuz tarihleri arasında Talha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 248 kulüpten 918 sporcu katıldı. Şevket Ali Taşçı, 62 kiloda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı ve memleketi Sarıgöl'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sarıgöl Belediyespor'un güreşçisi olan genç sporcuyu karşılamaya, güreş takımını maddi ve manevi olarak destekleyen iş insanı Halis Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davul zurna eşliğinde takım arkadaşları ve vatandaşlarla birlikte oynayan şampiyon sporcu, madalyasıyla şehir turu attı. Türkiye şampiyonluğu kazandırdığı için çok mutlu olduğunu belirten Şevket Ali Taşçı, Sarıgöl'e bu gururu yaşattığı için büyük sevinç yaşadığını ifade etti.

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