Genç şampiyona davul zurnalı karşılama

26-28 Temmuz tarihleri arasında Talha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 248 kulüpten 918 sporcu katıldı. Şevket Ali Taşçı, 62 kiloda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı ve memleketi Sarıgöl'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sarıgöl Belediyespor'un güreşçisi olan genç sporcuyu karşılamaya, güreş takımını maddi ve manevi olarak destekleyen iş insanı Halis Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davul zurna eşliğinde takım arkadaşları ve vatandaşlarla birlikte oynayan şampiyon sporcu, madalyasıyla şehir turu attı. Türkiye şampiyonluğu kazandırdığı için çok mutlu olduğunu belirten Şevket Ali Taşçı, Sarıgöl'e bu gururu yaşattığı için büyük sevinç yaşadığını ifade etti.