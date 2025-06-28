Genç şarkıcı sahneye bornozla çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Şarkıcı Alya Şahinler, Çeşme Alaçatı’daki konserine bornozla çıkarak sahne aldı.

Şarkıcı Alya konser İzmir'de verdiği konsere bornozla çıktı. Şarkıcı konser öncesi kendisini dinlemeye gelenlere 'bornoz' açıklaması yaptı.

Bornozla sahneye çıkmayı tercih eden isim bunun nedenini Türk Hava Yolları uçağında bavulunu kaybettiğini ve sahneye bornozla çıkmak durumunda kaldığını söyledi.

Şarkıcı Alya, "Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu şuan da bavulum İzmir civarında bir yerde bornozu sakın saygısızlık olarak addetmek görmeyin aksine size olan saygımdan bu geceye olan heyecanımdan geldim böyle başlayacağım sahneye" dedi.

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