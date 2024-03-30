Genç sporcu Sıla Medine Kavurat hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Genç sporcu Sıla Medine Kavurat hayatını kaybetti
Madalyaları olan genç sporcu Sıla Medine Kavurat yaşamını yitirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu acı haberi duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam savaşını kaybederek 17 yaşında aramızdan ayrıldı. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Sıla Medine Kavurat'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Kocaeli Derince Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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