Genç sunucu Mine Çakmakçı’nın DEM Parti paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

Bir haber sitesinde sunuculuk yapan Mine Çakmakçı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çakmakçı Instagram'ının hikaye bölümünde, "Üşüdüysem HDP binası yakayım" yazan duvar yazısını paylaşıp kalp emojisi koydu.

Bu paylaşımı nedeniyle Çakmakçı'ya sosyal medyada tepkiler de vardı destekler de... Genç sunucu Mine Çakmakçı, bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

Çakmakçı, seçim akşamı da, "Adam olana çoktun bile, bundan sonra azıyla yetinsinler" şekindeki tweetiyle dikkat çekmişti.