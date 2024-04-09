Genç sunucu Mine Çakmakçı’nın DEM Parti paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

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Genç sunucu Mine Çakmakçı’nın DEM Parti paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı
Genç sunucu Mine Çakmakçı’nın Instagram hesabından önceki adı HDP olan DEM Partisi ile ilgili yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Çakmakçı, daha sonra hikayesini sildi.

Bir haber sitesinde sunuculuk yapan Mine Çakmakçı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çakmakçı Instagram'ının hikaye bölümünde, "Üşüdüysem HDP binası yakayım" yazan duvar yazısını paylaşıp kalp emojisi koydu.

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Bu paylaşımı nedeniyle Çakmakçı'ya sosyal medyada tepkiler de vardı destekler de... Genç sunucu Mine Çakmakçı, bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

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Çakmakçı, seçim akşamı da, "Adam olana çoktun bile, bundan sonra azıyla yetinsinler" şekindeki tweetiyle dikkat çekmişti.

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