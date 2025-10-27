Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Romanya Açık Tekvando Turnuvası’nda, genç ve yıldız milli takımlarımız büyük bir başarıya imza atarak zirveye çıktı.

112 Türk sporcunun katıldığı turnuvada milliler; 16 altın, 8 gümüş, 15 bronz olmak üzere toplam 39 madalya kazandı.

Türkiye, gençler kategorisinde 10 altın, 5 gümüş, 3 bronz; yıldızlar kategorisinde ise 6 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlarla Genç Milli Takımımız, tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olurken; Yıldız Milli Takımımız erkeklerde ikinci, kadınlar ve genel sıralamada ilk sırayı aldı.

Madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:

GENÇLER

Altın madalya: Azra Naz Kamış (44 kg), Altuğ Gesge (48 kg), Buğra Coşkungönül (68 kg), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kg), Emre Talha Evin (55 kg), Elif Naz Köseoğlu (+68 kg), Zeynep Duru Kokoç (49 kg), Ezgi Naz Akyapın (63 kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kg), Damla Nur Yılmaz (42 kg)

Gümüş madalya: Evra Alıcı (68 kg), Yusuf Emre Mızrak (+78 kg), Mülkiye Ece Ulusoy (49 kg), Mümüne Nur Göz (55 kg), Dilara Yılmaz (+68 kg)

Bronz madalya: Ömer Talha Dülger (51 kg), Elif Rana Yılmaz (59 kg), Zeynep Nil Menekşe (68 kg)

YILDIZLAR

Altın madalya: Ceren Aydoğan (33 kg), Eda Öğüt (41 kg), Ece Kuyumcu (44 kg), Yağmur Bozkurt (+59 kg), İrem Su Güzel (29 kg), Koray Ali Çevik (45 kg)

Gümüş madalya: Azra Nur Açıkgöz (37 kg), Turan Yiğit Şahin (49 kg), Ertürk Zeyrek (+65 kg)

Bronz madalya: Hümeyra Kukullu (41 kg), Esila Gökçen Aydoğan (29 kg), Ecrin Yılmaz (41 kg), Ece Büyükfuran (55 kg), Ecrin Aydoğdu (33 kg), Irmak Gündar (+59 kg), Teyfik Eren Ata (+65 kg), Latif Buğra Mutlu (53 kg), Vatan Şimşek (33 kg), Eren Şahin (57 kg), Ali İhsan Demir (+65 kg), Ahmet Doğru (53 kg)