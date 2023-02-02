Datçalı genç voleybolcu Eylül'ün kaderi Sağlık Bakanlığı'na bağlı: Amansız hastalıkla boğuşuyor

Sadat Kaya / YENİÇAĞ

Eylül Türkyılmaz, henüz 15 yaşında hayat dolu bir kızımız.

Datça'da yaşıyor.

Küçük yaşına büyük uğraşlar sığdırdığı bir yaşamı var.

Daha ilkokuldayken Muğla’nın minikler dalında lisanslı ilk okçusu oldu.

6. Sınıfta, 450 kişilik bir sahnede ilk piyano konserini verdi.

Harika bir sesi var ve şarkı söylemeyi çok seviyor.

Aynı zamanda aktif voleybol oynuyor.

Yaşama bu kadar tutkun olan Eylül maalesef ciddi bir hastalıkla boğuşuyor.

Ewing Sarkomu.

Bu hastalık milyonda bir görülen tehlikeli bir kanser türü.

Türkiye'deki devlet hastanelerinde bu hastalığın ne doktoru, ne de tedavisi var.

Ailesi mecburen İstanbul'da özel hastanelerde tedaviyi sürdürüyor.

Kemoterapi tedavisi yaklaşık 150 bin lira.

Ailenin bunu karşılayacak gücü yok.

Devlet Hastanesinde tedavi görmediği için valilik onaylı bir yardım kampanyası da yapılamıyor.

Eylül şimdi sadece amansız hastalıkla değil, bürokratik engellerle de boğuşuyor.

Duyarlı vatandaşlar sosyal medya üzerinden duyurular yapsalar bile geniş kitlelere ulaşamıyorlar.

Eylül'ün annesi Nur Türkyılmaz, zor durumda olduklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyor.

"Devlet hastaneleri kızımızın derdine çare olsaydı, özel hastanelere gitmezdik. Sağlık Bakanlığı'ndan tek isteğimiz valilik onaylı yardım kampanyasının önündeki bürokratik engelleri kaldırması" diyor.

Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Ersin Durgut ile Kadın voleybol takımının başarılı liberosu Eylül'ü ziyaret ederek, sesine güç verdiler.

Bakalım bakanlık bu sesi duyacak mı?

