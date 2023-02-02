2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Datçalı genç voleybolcu Eylül'ün kaderi Sağlık Bakanlığı'na bağlı: Amansız hastalıkla boğuşuyor

Datçalı genç voleybolcu Eylül'ün kaderi Sağlık Bakanlığı'na bağlı: Amansız hastalıkla boğuşuyor

Devlet hastanesinde tedavisi yok, özel hastaneye para yetmiyor. 15 yaşında amansız hastalıkla boğuşuyor. Datçalı voleybolcu Eylül'ün kaderi Sağlık Bakanlığı'nda.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:51
Takip Et

Genç voleybolcu Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekliyor

Datçalı genç voleybolcu Eylül'ün kaderi Sağlık Bakanlığı'na bağlı: Amansız hastalıkla boğuşuyor
+
Aa
-

Sadat Kaya / YENİÇAĞ

Eylül Türkyılmaz, henüz 15 yaşında hayat dolu bir kızımız.
Datça'da yaşıyor.
Küçük yaşına büyük uğraşlar sığdırdığı bir yaşamı var.
Daha ilkokuldayken Muğla’nın minikler dalında lisanslı  ilk okçusu oldu. 
6. Sınıfta,  450 kişilik bir sahnede ilk piyano konserini verdi. 
Harika bir sesi var ve şarkı söylemeyi çok seviyor. 
Aynı zamanda aktif voleybol oynuyor.
Yaşama bu kadar tutkun olan Eylül maalesef ciddi bir hastalıkla boğuşuyor.
Ewing Sarkomu.
Bu hastalık milyonda bir görülen tehlikeli bir kanser türü.
Türkiye'deki devlet hastanelerinde bu hastalığın ne doktoru, ne de tedavisi var.
Ailesi mecburen İstanbul'da özel hastanelerde tedaviyi sürdürüyor.
Kemoterapi tedavisi yaklaşık 150 bin lira.
Ailenin bunu karşılayacak gücü yok.
Devlet Hastanesinde tedavi görmediği için valilik onaylı bir yardım kampanyası da yapılamıyor.
Eylül şimdi sadece amansız hastalıkla değil, bürokratik engellerle de boğuşuyor.
Duyarlı vatandaşlar sosyal medya üzerinden duyurular yapsalar bile geniş kitlelere ulaşamıyorlar.
Eylül'ün annesi Nur Türkyılmaz, zor durumda olduklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyor.
"Devlet hastaneleri kızımızın derdine çare olsaydı, özel hastanelere gitmezdik. Sağlık Bakanlığı'ndan tek isteğimiz valilik onaylı yardım kampanyasının önündeki bürokratik engelleri kaldırması" diyor.
Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Ersin Durgut ile Kadın voleybol takımının başarılı liberosu Eylül'ü ziyaret ederek, sesine güç verdiler.
Bakalım bakanlık bu sesi duyacak mı?
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
3
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
4
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
5
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
6
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.