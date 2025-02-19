Genç yaşta bel ağrılarınızın nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Romatizma, eklem ve bağ dokusunun iltihaplanması ile ortaya çıkan ve vücutta yaygın ağrılara yol açan bir hastalık grubu. Ancak romatizmal hastalıklar sadece yaşlılarda değil, gençlerde de etkili olabilir. Özellikle genç yaşta bel ağrısı çeken bireylerde, romatoid artrit, ankilozan spondilit (AS) ve diğer romatizmal hastalıklar potansiyel bir sebep olarak öne çıktı.

Romatoloji uzmanı Dr. Maria Gomez, bu konuda şunları söyledi:

"Genç yaşta başlayan bel ağrıları, özellikle sabahları daha şiddetli olan ve hareket ettikçe artan ağrılar, romatizmal bir hastalığın belirtisi olabilir. Ankilozan spondilit gibi hastalıklar, genç bireylerin omurgalarını etkileyerek bel ağrısına yol açabilir. Bu tür hastalıklar erken teşhis edilmediğinde, ilerleyen dönemlerde ciddi omurga hasarlarına ve kalıcı eklem deformasyonlarına yol açabilir."

GENÇLERDE ROMATİZMA: ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEME SAHİP

Romatizmal hastalıklar, genç bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve erken dönemde teşhis edilip tedavi edilmezse, kalıcı hasarlara yol açabilir. Özellikle gençlerde romatizma, sıklıkla bel ağrısı ve omurga rahatsızlıkları ile kendini gösterir. Bu tür hastalıkların belirtileri genellikle sabahları hareket etmekte zorluk, dinlenme sırasında ağrının azalması ve akşamları ise ağrının artması şeklinde görülür.

Bir başka romatoloji uzmanı olan Dr. Andrew Smith, "Ankilozan spondilit gibi hastalıklar, gençlerde sıklıkla belde ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına yol açar. Bu hastalık, erken dönemde tedavi edilmezse omurgada kalıcı deformasyonlar yaratabilir. Bu nedenle, gençlerde bel ağrısı şikayetlerinin ciddiye alınması ve bir romatolog tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir" diyerek erken teşhis ve tedaviye vurgu yaptı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: GENÇ YAŞTA ROMATİZMA GÖRÜLME ORANI ARTIYOR

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, genç yaşta görülen romatizmal hastalıkların arttığını ve bunların erken tedavi edilmediğinde, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösterdi.

2021 yılında yapılan bir araştırma, romatizmal hastalıkların genç bireyler arasında giderek daha yaygın hale geldiğini ortaya koydu.

Araştırmada, 18-35 yaş arasındaki bireylerde görülen romatizma vakalarının oranının son 10 yılda %40 oranında arttığı belirtildi.

Birleşik Krallık'tan yapılan bir çalışma, romatizmal hastalıkların erken dönemde tedavi edilmesinin, hastalığın ilerleyerek omurgada deformasyona yol açmasını engellediğini ortaya koydu.

Araştırma, erken teşhis edilen ankilozan spondilit hastalarının, uygun tedavi ile normal bir yaşam sürebildiklerini ancak tedavi edilmediklerinde omurga kayıpları ve hareket kısıtlılıklarının çok daha erken yaşlarda başladığını vurgulamakta.

GENÇLERDE BEL AĞRISININ DİĞER OLASI SEBEPLERİ

Bel ağrısının yalnızca romatizmal hastalıklar ile ilişkilendirilemeyeceğini de unutmamak gerekir.

Genç bireylerde bel ağrısının diğer potansiyel sebepleri arasında yanlış postür, fazla oturmak, aşırı yük kaldırmak, spor yaralanmaları ve hatta psikolojik faktörler yer alır. Stres ve anksiyete gibi psikolojik durumlar da kas gerginliğine ve dolayısıyla bel ağrılarına yol açabilir.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Lisa Campbell, "Gençlerde bel ağrılarının çoğu genellikle kas iskelet sistemine bağlıdır. Ancak romatizmal hastalıkların belirtileri, kas ağrılarından farklı olabilir. Eğer ağrı sabahları daha şiddetli oluyor ve hareket ettikçe azalmıyorsa, bu romatizma belirtisi olabilir ve profesyonel bir değerlendirme gerektirir" şeklinde açıklama yaptı.

ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİ: ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Romatizmal hastalıkların tedavisi, erken dönemde başlanması gereken ve uzun vadede başarılı sonuçlar elde edilebilen bir süreç. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavileri, fizik tedavi, egzersiz ve bazen cerrahi müdahaleler bulunmakta. Erken tanı, hastalığın ilerlemesini engeller ve bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlar.

Dr. Maria Gomez, "Genç yaşta bel ağrısı çeken bireylerde romatizmal hastalık şüphesi varsa, ilk adım bir romatoloji uzmanına başvurmaktır. Erken teşhis ve tedavi, uzun vadeli komplikasyonları önlemenin en etkili yoludur" diyerek erken müdahalenin önemini vurguladı.

GENÇ YAŞTA BEL AĞRISI CİDDİYE ALINMALI

Genç yaşta görülen bel ağrıları, çoğu zaman ihmal edilen ve göz ardı edilen bir sorun olabilir. Ancak romatizmal hastalıklar bu ağrıların altında yatan ana nedenlerden biri olabilir.

Erken tanı ve tedavi, bu hastalıkların ilerlemesini engeller ve daha sağlıklı bir yaşam sürülmesine olanak sağlar. Genç bireylerin bel ağrıları konusunda dikkatli olmaları, ağrıların nedenini araştırmaları ve profesyonel bir sağlık danışmanından yardım almaları hayati önem taşır.

Bel ağrınızın romatizmal bir hastalıkla ilgili olabileceğini düşünüyorsanız, derhal bir uzmandan yardım almak, sağlıklı bir geleceğin anahtarı.