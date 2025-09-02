Genç yetenekler Van’da sahneyi salladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç yetenekler Van’da sahneyi salladı!

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği “10. Gençlik Kültür ve Sanat Yarışmaları”nda gençler, seslendirdikleri şarkılarla dinleyicileri büyüledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen “10. Gençlik Kültür ve Sanat Yarışmaları” sürüyor. Dün bilgi yarışmalarıyla başlayan etkinlik, bugün ses yarışmalarıyla devam etti. Van Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ses yarışmalarında 14 ilden toplam 32 genç yetenek yarıştı.

Üç kategoride yapılan yarışmada “Türk Müziği” kategorisinde Ağrı birinciliği kazandı, “Popüler Müzik” kategorisinde Erzurum, “Özgün Yorumlama” kategorisinde ise Van birinci oldu. Ödüller, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Jüri Başkanı, gençlerin performanslarını övgüyle karşılayarak tüm katılımcıları kutladı. Yarışmacılar, bu tür etkinliklerin sıkça düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

PROTOKOL VE AİLELER KATILIM GÖSTERDİ

Yarışmaya AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Organizasyon Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, yarışmacılar ve aileleri katıldı.

Genç yetenekler Van’da sahneyi salladı!

Genç yetenekler Van’da sahneyi salladı!

Genç yetenekler Van’da sahneyi salladı!

Genç yetenekler Van’da sahneyi salladı!

Genç yetenekler Van’da sahneyi salladı!

Genç yetenekler Van’da sahneyi salladı!

Son Haberler
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıllık imza
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıllık imza
Mansur Yavaş’tan sert tepki
Mansur Yavaş’tan sert tepki
Mahkeme'den kritik karar: Yargı Trump'a dur dedi
Mahkeme'den kritik karar: Yargı Trump'a dur dedi
Onur Kıvrak'tan Uğurcan Çakır mesajı!
Onur Kıvrak'tan Uğurcan Çakır mesajı!
Apartman ve site aidatlarında rekor artış!
Apartman ve site aidatlarında rekor artış!