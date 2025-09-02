Genç yetenekler Van’da sahneyi salladı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen “10. Gençlik Kültür ve Sanat Yarışmaları” sürüyor. Dün bilgi yarışmalarıyla başlayan etkinlik, bugün ses yarışmalarıyla devam etti. Van Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ses yarışmalarında 14 ilden toplam 32 genç yetenek yarıştı.

Üç kategoride yapılan yarışmada “Türk Müziği” kategorisinde Ağrı birinciliği kazandı, “Popüler Müzik” kategorisinde Erzurum, “Özgün Yorumlama” kategorisinde ise Van birinci oldu. Ödüller, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Jüri Başkanı, gençlerin performanslarını övgüyle karşılayarak tüm katılımcıları kutladı. Yarışmacılar, bu tür etkinliklerin sıkça düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

PROTOKOL VE AİLELER KATILIM GÖSTERDİ



Yarışmaya AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Organizasyon Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, yarışmacılar ve aileleri katıldı.