Genç yıldız gönlünde yatan aslanı açıkladı

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Genç yıldız gönlünde yatan aslanı açıkladı

Arjantinli yetenek Nico Paz, Como formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından Real Madrid’e dönüş hayalini dile getirdi. Ancak genç oyuncu şu an için geleceğiyle ilgili kesin bir plan yapmadığını belirtiyor.

Arjantinli orta saha oyuncusu Nico Paz, Como 1907 formasıyla Serie A’da geçirdiği etkileyici sezonun ardından geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sezon başında Real Madrid’den Como’ya bonservisiyle transfer olan genç yetenek, eflatun-beyazlı kulübün kendisi için geri alma opsiyonuna sahip olduğunu hatırlatarak, ileride Madrid ekibine dönmenin hayalini kurduğunu söyledi.

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Bu sezon Serie A’da çıktığı 21 maçta 5 gol atıp 4 asist yapan 20 yaşındaki oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Carlo Ancelotti de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada genç yıldız hakkında olumlu görüşler belirtmiş ve Bernabeu’ya dönüşü için kapıyı açık bırakmıştı.

Sky Sport Italia’ya verdiği röportajda geleceği hakkında konuşan Nico Paz, “Şu an için geleceğimle ilgili bir plan yapmıyorum, Como’ya odaklandım. Ama kim bilir? Bir gün Real Madrid’e geri dönmek benim hayalim” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, İtalyan devi Inter’in de genç oyuncuyla yakından ilgilendiği ve yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü. Çeşitli kaynaklara göre Milano ekibi, Nico Paz için bir transfer teklifi hazırlığında.

Real Madrid’in, iki yıl içinde genç oyuncuyu yeniden kadrosuna katma hakkına sahip olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki yaz transfer döneminin Nico Paz için oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

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