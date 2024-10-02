Genç yıldız patladı "Beğenmiyorsanız gelmeyin!"

Pop müziğin genç yıldızı Sabrina Carpenter, yıllardır kadın pop şarkıcılarının cinselliklerini sanatlarına yansıttıkları için maruz kaldıkları eleştirilerin benzerlerini deneyimlemeye devam ettiğini söyledi. 25 yaşındaki ünlü şarkıcı, TIME dergisine verdiği röportajda, Britney Spears ve Christina Aguilera gibi isimlerin yaşadığı zorluklara benzer tepkilerle karşılaştığını belirtti.

Carpenter, özellikle sahne kostümleriyle ilgili eleştiriler almaya devam ettiğini ifade ederken, “Benden önce gelen pop yıldızlarının — Britney Spears, Christina Aguilera, Rihanna ve Madonna gibi — ilerleme kaydettiğine inanıyorum. Ancak hala bazı eleştirmenler mevcut, özellikle kıyafetlerim söz konusu olduğunda,” dedi.

Christina Aguilera ve Sabrina Carpenter güldürdü

Sahne kıyafetleriyle ilgili gelen eleştiriler hakkında konuşan Carpenter, “Arada bir, sahneye nasıl giyinmem gerektiği konusunda güçlü bir fikre sahip olan anneler çıkabiliyor. Bu tür durumlarda onlara sadece, 'O zaman gösterime gelmeyin, sorun değil' diyorum" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Carpenter, sahneye çıkmanın ne kadar zor olduğuna da değindi ve şu ifadeleri kullandı: “Bu konunun eleştirilmesi gerçekten üzücü, çünkü dünyanın en korkutucu şeylerinden biri, bu kadar insanın önünde sahneye çıkmak ve hiçbir şey olmamış gibi performans sergilemektir.”

Sosyal medyada aldığı eleştirilerden de bahseden Carpenter, “Birisi bana şunu söyledi: Ne zaman üzülsem veya başkalarının özgürce yapabildiği bir şey için sadece benim eleştirildiğimi hissetsem, aslında negatif yorumları sadece ben görüyorum. Arkadaşlarım bu eleştirileri görmüyor" diyerek sosyal medya tepkileriyle başa çıkmanın zorluklarını anlattı.

TIME dergisinin yeni sayısında, Christina Aguilera'nın Carpenter’a yazdığı içten bir övgü yazısı da yer alıyor. Aguilera, Carpenter’ın yeteneğinin küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, “Onun küçük bir paketten çıkan büyük bir güç olduğunu asla hafife almayın" ifadelerini kullandı.