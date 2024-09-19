Christina Aguilera ve Sabrina Carpenter güldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Christina Aguilera ve Sabrina Carpenter güldürdü

Christina Aguilera ve Sabrina Carpenter, sosyal medya üzerinden eğlenceli bir video paylaşarak Aguilera'nın "annesi" olduğu şakasını yaptılar, videoyu "Takıntılı" notuyla paylaştılar.

Christina Aguilera ve Sabrina Carpenter, sosyal medya üzerinde eğlenceli bir video paylaşarak dikkatleri yine üzerlerlerine çekmeyi başardılar. 18 Eylül'de yayımlanan videoda, Aguilera ve Carpenter birlikte bir kanepeye otururken görünüyor. Carpenter, Aguilera'nın "annesi" olduğunu şaka yollu ifade ediyor.

Videoda Carpenter, geçmişte Cadılar Bayramı'nda Kylie Jenner'ın annesi Kris Jenner için yaptığı dudak senkronizasyonu performansını sergiliyor. Jenner videonun bir yerinde "Anneme takıntılıyım" diyerek Aguilera'ya laf çarpıyor.

Aguilera, videoyu "Takıntılı" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu eğlenceli video, iki ünlü sanatçının samimi ve neşeli anlarını gözler önüne serdi.

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