Genci baraj gölü yuttu

Ankara’dan Ramazan Bayramı tatili için ailesinin yanına gelen Oktay Sarıtiken (35) dün balık tutmaya Gökgöz Mahallesi’ndeki Göktaş Baraj Gölü’ne gitti. Sarıtekin, bir süre balık avladıktan sonra dengesini kaybederek baraj gölüne düştü.

Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan dalgıç ekipleri Sarıtiken’i arama çalışması başlattı. Dün akşam saatlerinden bu yana dalgıçlar tarafından aranan Sarıtiken’e henüz ulaşılamadı. Sarıtiken ailesinin bekleyişi ise sürüyor.