Gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi

Erzurum'da bir araya gelen gönüllü gençler, Gençlik Haftası kapsamında 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü yaptı.

Gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezince organize edilen yürüyüş için yaklaşık 200 genç, 2 bin 300 rakımdaki Abdurrahman Gazi bölgesine yapılan ekoturizm alanında bir araya geldi.

Burada çeşitli yaş gruplarındaki gönüllü gençler, 120 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 11 kilometre yürüyerek dağın zirvesine çıkan gençler, burada Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı posteri açtı.

erzurum2.jpg

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, burada gazetecilere, meşakkatli yürüyüşe katılan gönüllü gençlere teşekkür etti.

Gençlik Bayramı'nı gençlerle coşkulu şekilde kutladıklarını belirten Öztürk, "Ülkemiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla ve büyük mücadelelerle elde edilmiş bir vatan. Bu vatana hep beraber gençlerimizle koruyup sahip çıkıyoruz. Ülkemizin yeni yüzyıla yürüyüşünde gençlerimizle birlikte en iyi şekilde bayramı kutlayacağız." dedi.

Yürüyüşe katılan gönüllü gençlerden 9. sınıf öğrencisi Seyithan Köroğlu da arkadaşlarıyla zirve yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

erzurum1.jpg

erzurum4.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama