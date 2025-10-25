Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

GENÇLER GELECEĞE DAİR UMUTLARINI KAYBETTİ!

Ardı ardına siyasi operasyonlar, gözaltılar, düşünce özgürlüğüne darbe, adaletsizlik, ekonomik yoksunluk iyi bir gelecek umutlarını yerle bir etti. Gençlerin büyük bölümü ülkeyi terk etmenin planını yapıyor.

ÜLKENİN KÖTÜYE GİDİŞİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen NEET Gençler Araştırması'na göre, her 5 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Her 10 gençten 6'sı istihdama 'tanıdık' aracılığıyla erişebilirken, çalışanların yüzde 65'i ayda 27 bin TL'nin altında maaş alıyor ve yüzde 72'si de borç yükü altında. Katılımcıların yüzde 67,8'i "daha iyi iş olanakları" için yurt dışına gitmek istediğini belirtirken, bunu yüzde 36 ile "Türkiye'de geleceğini görememe", yüzde 28,9 ile "ülkenin giderek daha da kötüye gittiğini düşünme" takip ediyor.

TÜKENMİŞLİK SORUNU

Gençler sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve siyasal nedenlerle de gitmek istiyor. Bunun en büyük nedenini ise ülkede yaşanan belirsizlik oluşturuyor. Gençlerin yüzde 22,5'i "daha fazla kişisel özgürlük", yüzde 6'sı ise "düşünce özgürlüğü eksikliği" nedeniyle göç arzusunda olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 36,6'sı sık sık "yorgun hissettiğini", yüzde 33,5'i "uykusuzluk çektiğini", yüzde 29,2'si "mutsuz" olduğunu ve yüzde 26,6'sı "sorunlarıyla baş edemediğini" belirtiyor. Psikolojik yorgunluk ve tükenmişlik sorunları en çok işsiz gençlerde görülüyor.

KURUMLARA GÜVEN YOK

PROF. Dr. Emre Erdoğan, "Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri gençler arasındaki yaygın 'anomi', yani toplumsal kuralsızlık, güvensizlik ve adalet algısındaki çöküş oldu. Kurumlara güvensizlik var ve liyakat algısının çökmüş olduğunu görüyoruz. Bu toplumsal yönsüzlük hissi, en yüksek olarak öğrenciler ve 'beklemede' olan gençler arasında ölçüldü. Bu adaletsizlik algısı, gençler arasında yaygın bir 'hınç' duygusunu da besliyor. Gençler, dünyayı bireysel çabanın karşılığını vermediği adalet-siz bir düzen olarak görüyor" dedi.