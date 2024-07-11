Gençler kız meselesi yüzünden birbirine girdi. 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gençler kız meselesi yüzünden birbirine girdi. 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sakarya'da ikisi kız olmak üzere toplam yedi gencin karıştığı kavgada 18 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti.

Gençler kız meselesi yüzünden birbirine girdi. 1 kişi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada 7 genç birbirine girdi. Bıçakların da çekildiği olay esnasında 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

İddiaya göre kavga, iki grup arasında kız meselesi sebebi ile çıktı. A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavga esnasında Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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