Gençler, MEM Genç Sahne’de

Nilüfer Belediyesi, Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde (MEM) düzenlediği “MEM Genç Sahne” konserleriyle genç müzisyenlerle, sanatseverleri buluşturuyor. Program kapsamında iki genç sanatçı daha sahne aldı.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda konser projesiyle dinleyicilerle buluşan Bursalı genç viyolensel sanatçıları Berin Gökçe İlhan ve Elifsu Yalın MEM Sahne'de yeteneklerini sergiledi. Solo ve duo viyolensel performanslarıyla Schumann, Popper, Haydn, Gliere ve Barriere'nin eserlerinden oluşan özel bir seçki sunan genç sanatçılar, performanslarıyla katılımcıların beğenisini kazandı.

Konseri dinleyenler arasında yer alan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Furkan Yavuz, konser sonunda genç sanatçıları kutladı