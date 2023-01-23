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  • Mustafa Sarıgül’ün taklidini yaptı. Kıza bir vurdu kız ekrandan uçtu

Mustafa Sarıgül’ün taklidini yaptı. Kıza bir vurdu kız ekrandan uçtu

Mustafa Sarıgül’ün taklidini yapan gençler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:21
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Gençler Mustafa Sarıgül’ün taklidini böyle yaptı. Kız ekrandan uçtu

Mustafa Sarıgül’ün taklidini yaptı. Kıza bir vurdu kız ekrandan uçtu
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül’ün attığı tokatlar sosyal medyada infial yaratıyor.

SARIGÜL’ÜN TAKLİDNİ YAPTILAR

Bu kez bir grup genç Sarıgül’ün taklidini yaptı.Çektiği video ile Sarıgül’ün hal ve hareketlerini birebir taklit eden gencin görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

"BU MİLLETİM SAÇLARINI NASIL YAPTIRACAK"

Kuaför fiyatlarının artışına dikkat çeken genç, panodaki fiyat tarifelerine bakınca Sarıgül'ün taklidini yaparak eleştiri videosu çekti.

Genç, "Fön olmuş 50 lira, kesim 100 lira... Benim milletim bu saçlarını nasıl yaptıracak” sözlerini tekrar ederek, fiyat panosuna tokat attı.

Ardından yanındaki genç kıza vurarak kadrajdan çıkardı.

SARIGÜL’ÜN TOKATLAMA VİDEOLARI GÜNDEMDE

TikTok platformunda yayınladığı bir videoda Mustafa Sarıgül kendisine Oğuzhan Uğur’un Babala Tv’sini soran kişiyi göğsüne vurarak ittirmişti.

Babala TV’ye katılacak mısınız diyen sonra gence Sarıgül, ”Ben sadece Allah’tan korkarım” dediği de duyulmuştu. Yine başka bir video Sarıgül, karşılaştığı gence ismini sorup şiirle karşılık verdikten sonra tokat atarken ayarı tutturamamıştı. Genç dengesini kaybedip geriye doğru giderek kadrajdan çıkmıştı.

IPHONE FİYATLARIN GÖRÜNCE TOKATLADI

Başka bir videoda ise Sarıgül, Iphone fiyatlarını görünce karşısındaki genci tokatlayarak bağırmıştı. O anları Sarıgül kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

DONUT YEMEK İSTEYEN GENCİ TOKATLADI

Donut yemek isteğini söyleyen gence sinirlenen Sarıgül, "Ne donut'ı kardeşim zıkkımın kökünü yemeyesin." sözleriyle tepki gösterdiği gencin Starbucks'a gittiğini öğrenince neden Kahve Dünyası'na gitmiyorsun diyerek genci itti.

Son olarak ise Sarıgül, Röportaj Adam’ olarak tanınan Mahsun Karacayı tokatladı.

Mahsun Karaca’nın filmin konusunu anlatmaya çalıştığı sırada lafa giren Sarıgül, “Bu siyasi parti kurmayı zorlaştırmamız lazım” diyerek ‘Röportaj Adam’a attığı tokatla kadrajdan dışarı çıkarttı.

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Bilinenlere göre yorum kolay
23.01.2023 12:41
Ya bilinmeyenler, ya karanlık işler, ya ya ya.  
 
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