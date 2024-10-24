Gençler Tavşanlı'yı yeşillendirmek için kolları sıvadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gençler Tavşanlı'yı yeşillendirmek için kolları sıvadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak için düzenlenen fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak için düzenlenen fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Tunçbilek Karakaya mevkisinde "500 Fidan Dikimi" etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, maden sahasının yeşillendirilmesi amacıyla düzenlenerek, doğa dostu bir adım atılmasına vesile oldu. Katılımcılar, fidan dikimi sırasında hem Cumhuriyet'in coşkusunu yaşadı hem de çevre bilincini artırma fırsatı buldu.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, "Bugün fidanlarımızı toprakla buluşturup, sizlere ve sizden sonra gelecek nesillerimize en güzel mirasımızı bırakıyoruz. Tıpkı Cumhuriyet'imiz gibi ektiğimiz fidanlar da asırlarca bu topraklarda yaşayacak. Ağaçlandırmaya yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik, fidan dikimi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Fidan dikim törenine Moymul, İstiklal ve Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri de katıldı.

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