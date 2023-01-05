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Gençlerbirliği'nden bir Portekizli bir de Ekvadorlu transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ekvadorlu forvet Jaime Ayovi ve Portekizli orta saha oyuncusu Tiago Rodrigues'i transfer etti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 21:45
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Gençlerbirliği bir Portekizli bir de Ekvadorlu oyuncu transfer etti

Gençlerbirliği'nden bir Portekizli bir de Ekvadorlu transfer
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer yasağını kaldıran başkent temsilcisi, kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren başkent ekibi, Ekvadorlu forvet Jaime Ayovi ve Portekizli orta saha oyuncusu Tiago Rodrigues'le bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Ekvador Milli Takımı'nda 40 maçta 10 gole imza atan Ayovi kariyerinde, CD Espol, Manta FC, Toluca, Pachuca, Al-Nassr FC, Club Tijuana, Al-Ahli, Guayaquil City olmak üzere 17 takımda oynadı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu son olarak Ekvador Futbol Ligi Serie A'da yer alan Independiente del Valle forması giydi.

Sporting altyapısında yetişen 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Rodrigues ise Amarante, Guimaraes, FC Porto, Nacional, CSKA Sofia, Al-Hazem gibi birçok takımın yanı sıra son olarak Rus futbol kulübü FK Ufa'da oynadı.

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