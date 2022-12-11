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Erzurum da vurdu. Gençlerbirliği dibe çöktü

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 18:16
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Gençlerbirliği dibe çöktü. Erzurum da vurdu

Erzurum da vurdu. Gençlerbirliği dibe çöktü
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Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 14 maça çıkan başkent ekibi, 7 puanla son sırada yer aldı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Erzurumspor FK ise puanını 17'ye yükseltti.


Stat: Eryaman

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, Grechyshkin (Dk. 69 Muhammed Bayır), Serdarcan Eralp (Dk. 80 Ataberk Gök), Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 88 Kağan Özkan), Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş (Dk. 69 Aksel Aktaş)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 89 Yakup Kırtay), Estrela, Alican Özfesli (Dk. 74 Shala), Hasek (Dk. 88 Bergdich), Süleyman Koç (Dk. 74 Celal Hanalp), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 58 Ufuk Budak), Olanare

Goller: Dk. 14 Süleyman Koç, Dk. 78 Olanare (Erzurumspor FK), Dk. 73 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 10 Estrela, Dk. 70 Alican Özfesli, Dk. 90+2 Ufuk Budak (Erzurumspor FK), Dk. 84 Mert Kula (Gençlerbirliği)

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