Gençlerbirliği Galatasaray'ı savcılığa şikayet etti. Transfer yasağı gelebilir

Gençlerbirliği, eski oyuncusu Taylan Antalyalı'nın Erzurumspor'dan Galatasaray'a olan transferi sırasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Gençlerbirliği Galatasaray'ı savcılığa şikayet etti. Transfer yasağı gelebilir

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2019 yılında Erzurumspor’dan Galatasaray’a giden Taylan Antalyalı’nın transferinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle harekete geçti.

Fotospor’da yer alan habere göre Ankara ekibi Taylan Antalyalı’nın transferinde imzası olan eski başkan Burak Elmas ile ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın yanı sıra Taylan Antalyalı ve Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş’i de Cumhuriyet Savcılığına şikayet edecek.

Gençlerbirliği ayrıca hem Galatasaray'a hem de Erzurumspor’a tazminat davası açacak. Ayrıca her iki kulübü de Futbol Federasyonu Etik Kurulu’na şikayet edecek.

Ankara ekibinin başvurusu olumlu bulunursa Galatasaray'a transfer yasağı gelmesi ihtimali dahi var.

Taylan Antalyalı 2014 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olmuş ve buradan 2017'de Erzurumspor'un yolunu tutmuştu

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