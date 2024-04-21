Gençlerbirliği Süper Lig aşkına. Kritik galibiyet

1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti.
Başkent temsilcisi, mücadeleyi 2-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri ise 45. dakikada Melih Bostan ve 71. dakikada Akabueze kaydetti.
Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran Gençlerbirliği, aynı puanda ve play-off kotasında olan Bandırmaspor'u yakaladı.
Erzurumspor ise 41 puanla 10. sırada yer aldı.
Gençlerbirliği, gelecek hafta ligin ikincisi olan Göztepe deplasmanına çıkacak.
Erzurumspor FK ise evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.
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