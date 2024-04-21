Gençlerbirliği Süper Lig aşkına. Kritik galibiyet

1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti.

Başkent temsilcisi, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Galibiyeti getiren golleri ise 45. dakikada Melih Bostan ve 71. dakikada Akabueze kaydetti.

Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran Gençlerbirliği, aynı puanda ve play-off kotasında olan Bandırmaspor'u yakaladı.

Erzurumspor ise 41 puanla 10. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta ligin ikincisi olan Göztepe deplasmanına çıkacak.

Erzurumspor FK ise evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.