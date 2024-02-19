Gençlerbirliği'nde büyük kriz. Bandırma'ya da yenildiler

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Gençlerbirliği'nde büyük kriz. Bandırma'ya da yenildiler
Bandırmaspor; Gençlerbirliği deplasmanında 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Teksüt Bandırmaspor; Trendyol 1. Lig'de 23. hafta kapanış maçında Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla yendi.
Karşılaşma Aktepe Stadı'nda oynandı. Konuk Bandırmaspor'a galibiyeti getiren tek golü 45+1. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Maçın son anlarında sahaya bir taraftar girdi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şahıs stat dışına çıkarıldı.
2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Bandırmaspor 36 puana ulaştı, 6. sıraya yükseldi.
Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise son 4 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Başkent ekibi 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği: 0 - Teksüt Bandırmaspor: 1
Stat: Aktepe
Hakemler: Alpaslan Şen, Özgür Ertem, Barış Çiçeksoyu
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 75 Laura), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Dk. 46 Kayode), Rahman Buğra Çağıran, Akabueze (Dk. 46 Özgür Çek), Amilton (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Melih Bostan (Dk. 68 Siliki), Mustapha Yatabare
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Taha Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Dk. 65 Emre Batuhan Adıgüzel), Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 90+4 Mert Çelik), Levent Ayçiçek (Dk. 57 Foor), Gakpa (Dk. 65 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Soukou)
Gol: Dk. 45+1 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Mücahit Albayrak, Dk. 87 Zafer Görgen, Dk. 88 Mehmet Özcan, Dk. 90+2 Soukou (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 28 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+2 Laura, Dk. 90+6 Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği)

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