Gençlerbirliği'nden tepki. Sinan Kaloğlu hakeme ne söylediğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Gençlerbirliği'nden tepki. Sinan Kaloğlu hakeme ne söylediğini açıkladı
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trabzonspor'a yenildikleri maçın ardından hakeme eleştiride bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar arasında yer alan Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, normal sürede 1-1 berabere kaldığı maçta Trabzonspor’a uzatmalarda 2-1 kaybederek kupaya veda etti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maddi sıkıntılarla boğuşan takımının yalnız bırakıldığını belirterek, “Yalnızlığımız sürüyor ama oyuncularım onur mücadelesi veriyor.” şeklinde konuştu.
Kaloğlu, hakem kararlarıyla ilgili de eleştirilerde bulunarak, “Hakeme maçı neden bitirmediğini sordum, geç bitirdiği için gol yedik” dedi.
Kaloğlu, Trabzonspor’a uzatmalarda 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında yapılan basın toplantısında, karşılaştıkları takımın güçlü olduğunu ifade etti.
Trabzonspor’u kutlayan Kaloğlu, “Rakibimizi iyi tanıdık. Kupada bu aşamaya kadar oynattığımız oyuncuları bu maçta da sahaya sürdük. Gerçekten de onlar bunu hak etti. Çok iyi bir performans sergilediler.” dedi.

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