Gençlerde görülen vertigo ve migrenle ilgili uzmanlardan önemli uyarılar

Gençler arasında vertigo ve migrenin birlikte görülmesi, özellikle dikkat edilmesi gereken bir sağlık konusu olduğu biliniyor.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Haluk Özkul'a göre, vertigo gençlerde sıklıkla migrenle birlikte ortaya çıkabilir ve bu durum yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Vertigo, kişinin kendisinin veya çevresindeki eşyaların dönüyor olduğunu hissetmesi şeklinde tanımlanır ve bulantı, kusma, denge kaybı gibi belirtilere neden olabilir.

Prof. Dr. Özkul, vertigonun en yaygın nedeninin iç kulaktaki denge organı hastalıkları olduğunu belirtmekte.

Kristal kayması (BPPV) olarak da bilinen bu durumda, iç kulak denge organının yapısında yer alan kalsiyum karbonat kristalleri yerlerinden koparak denge kanallarına kaçar ve baş hareketleriyle vertigoya yol açar.

Gençlerde migrenle birlikte görülen vertigo, baş ağrılı ya da ağrısız olabilir ve bu durum, özellikle taşıt tutması, migren baş ağrısı ve meniyer gibi iç kulak tansiyonu olan kişilerde daha sık görülmekte.

Vertigo yaşayan kişilerin paniğe kapılmadan gözlerini kapayıp bir süre hareketsiz kalmaları önerilmekte.

Vertigo atakları genellikle kısa sürer ve iç kulak kaynaklıysa 1 dakika ile 1 saat içinde kendiliğinden geçebilir.

Uzun süren ve ayakta duramayacak kadar şiddetli vertigo durumlarında, hasta ambulansla hastaneye nakledilmeli.

Gençlerde vertigo ve migrenin birlikte görülmesi durumunda, uygun tıbbi yardım almak ve durumun ciddiyetini anlamak önemli olduğu ortaya çıktı.

Herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında, bir sağlık uzmanına danışmak en doğru yaklaşım olacağı vurgulandı.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, baş dönmesi veya dönme hissidir. Denge bozukluğu, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlarla da birlikte olabilir. Vertigo, kısa süreli veya kronik olabilir ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

MİGREN NEDİR?

Migren, genellikle başın bir tarafında zonklayan veya titreşen bir baş ağrısıdır.

Mide bulantısı, kusma, ışık ve sese duyarlılık gibi semptomlar da migrene eşlik edebilir.

Migren atakları birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir.

GENÇLERDE VERTİGO VE MİGREN NEDEN OLUR?

Gençlerde vertigo ve migrenin birçok olası nedeni vardır.

En yaygın nedenler şunlardır:

Genetik: Migren ve vertigo aile geçmişi, bu bozukluklara yakalanma riskini artırabilir.

Hormonlar: Kadınlarda, hormonal değişimler migren ataklarını tetikleyebilir.

Stres: Stres, hem vertigo hem de migren ataklarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

Uyku Problemleri: Yetersiz uyku veya uyku düzeninin bozulması vertigo ve migren ataklarını tetikleyebilir.

Bazı Yiyecekler ve İçecekler: Çikolata, kafein, alkol ve bazı peynir türleri gibi belirli yiyecekler ve içecekler migren ataklarını tetikleyebilir.

Bazı İlaçlar: Bazı kan basıncı ilaçları ve antidepresanlar vertigo ve migren ataklarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

GENÇLERDE VERTİGO VE MİGREN BELİRTİLERİ

Gençlerde vertigo ve migrenin belirtileri kişiden kişiye değişebilir.

En yaygın belirtiler şunlardır:

Vertigo: Baş dönmesi veya dönme hissi, denge bozukluğu, mide bulantısı ve kusma.

Migren: Başın bir tarafında zonklayan veya titreşen bir baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ışık ve sese duyarlılık, görme bozuklukları.

GENÇLERDE VERTİGO VE MİGREN TEDAVİSİ

Gençlerde vertigo ve migren tedavisi, bozukluğun türüne ve şiddetine bağlıdır.

Tedavi seçenekleri şunları içerir:

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, stresi yönetmek ve yeterince uyumak gibi yaşam tarzı değişiklikleri vertigo ve migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.

İlaçlar: Vertigo ve migren ataklarını önlemek veya tedavi etmek için çeşitli ilaçlar kullanılabilir.

Fizyoterapi: Denge ve koordinasyonu geliştirmeye yardımcı olmak için fizyoterapi kullanılabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi: Stres ve kaygı yönetimi becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için bilişsel davranışçı terapi kullanılabilir.

GENÇLERDE VERTİGO VE MİGREN HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Vertigo ve migren, tedavi edilebilen bozukluklardır.

Gençlerde vertigo ve migren erken teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınabilir.

Tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinmek için bir doktora veya nöroloğa danışmak önemli.