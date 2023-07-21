Gençlere tavsiye veren gurbetçi. 'Kafası çalışan için burada her şey var'

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi kendilerine uzatılan mikrofona her zaman olduğu gibi Avrupa'daki yaşam şartlarının zorluğundan bahsetti.

Gurbetçiler, ana vatan Türkiye’nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini şu sözlerle belirtti:

"ÇALIŞANA HAYAT HER YERDE GÜZEL"

Gurbetçi Serdar Demirkıran Avusturya’dan ülkeye geldiğini ve memleketi Sinop’a gideceğini aktararak, "Türk bayrağını görünce bütün yorgunluğum geçti. Avrupa’da yabancı düşmanlığı çok açık bir şekilde her yerde var. Türk isen 3’üncü sınıfsın. Benim Türkiye’de yaşayan gençlere tavsiyem buradaki rahatını hiç bozmasın. Çalışana hayat her yerde güzel ama çalışmazsan, her şeyi devletten beklersen olmaz. Çalışana hayat her yerde güzel” dedi.

"KAFASI ÇALIŞAN İÇİN BURADA DA HER ŞEY VAR"

Vatandan daha iyi bir yer olmadığını belirten gurbetçilerden Erol Seven, Hamburg’dan trenle Edirne’ye geldiğini ifade ederek, "Vatandan daha iyi hiçbir yer yoktur. Gençler Avrupa’ya gidip ne yapacak. Kafası çalışan için burada da her şey var. Türkiye’de de yaşam güzel. Avrupa’da hayat güzel, Türkiye’de de güzel. Gençler vatana sahip çıksın, başka bir yere gitmesin derim” diye konuştu.

"RAHAT RAHAT KALKIP İŞE GİDİYORLAR"

Stuttgart’tan geldiğini ve memleketi Tekirdağ’a gideceğini vurgulayan gurbetçilerden Hülya Yıldız, Avrupa’da yaşam şartlarının zor olduğunu belirtti.

"AVRUPA'DA HAYAT ŞARTLARI ÇOK ZOR"

Almanya’dan ülkeye gelmek için arabalı treni tercih ettiklerini ve Kırşehir’e gitmek için yola koyulacağını belirten gurbetçi vatandaşlardan Yılmaz Ala, Avrupa’da yaşam şartlarının çok zorlaştığını ifade ederek, “Avrupa’da çalışma şartları çok zorlaştı. Şu anda 10 saat çalışıyorsun, 2 bin euro alıyorsun. Bu altımızdaki arabaların çoğu taksitlidir, bizim değil. Öyle yok peşin para verip almak bu arabaları.

Orada da hayat şartları çok zor. Avrupa’ya gidiyoruz adımız yabancı Türkiye’ye geliyoruz adımız Almancı, bu durum bizim çok zorumuza gidiyor.

Biz de bu vatanın evlatlarıyız, bize öyle davranmasınlar. Bize euro gözüyle bakmasınlar.

Orada ev kiraları yaklaşık 900 euro olmuş durumdadır. Buna masrafları da eklersek orada geçinmek kolay değil” diye konuştu.

"ORADA DA ÇALIŞMAYANA EKMEK YOK"

Edirne’ye arabalı tren ile gelen Timuçin Özener, Almanya’da yaşadığını ve memleketi Adana’ya gideceğini söyleyerek, “Avrupa’daki durum buradan farklı olabilir ama orada da çalışmayana ekmek yok. Burada anlatıldığı gibi çalışmayana gel yat ben sana ekmek vereyim diyen yok. Oraya gidip düzen kurmak çok zor. Bizi euro yükseldi diye suçluyorlar, biz de bundan rahatsız oluyoruz” dedi.

"AVRUPA'NIN GELECEĞİ YOK"

Avrupa’nın geleceğinin olmadığını aktaran Ferhat Özdemir, Viyana’da doğup büyüdüğünü belirterek, “Bana göre burada yaşayan gencin bu topraklara faydalı olması lazım. Avrupa’nın geleceği yok. Geleceğin yüzyılı Çin ve Türkiye’dir. Kendinizi geliştirseniz ve dil biliyorsanız gidin ama bir şey bilmiyorsanız Türkiye sizin için daha iyi” şeklinde konuştu.

"AVRUPA'YA ÖZENMEYİN"

Avrupa şartlarının çok zor olduğuna değinen Serfinaz Sener Eriş, Hollanda uzun yıllar yaşadığını ve memleketi Elazığ’a gideceğini söyledi. Eriş, Türkiye’deki vatandaşlara Avrupa’ya özenmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, Eşiyle birlikte sabah erkenden işe gittiğini ve robot gibi hayat yaşadıklarını belirtti.