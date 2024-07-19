Gençlerin en beğendiği 10 siyasetçi belli oldu. Erdoğan İmamoğlu farkı dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gençlerin en beğendiği 10 siyasetçi belli oldu. Erdoğan İmamoğlu farkı dikkat çekti

ORC Araştırma şirketi, gençlere en beğendikleri siyasetçileri sordu. Ankete katılan gençlerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederken ikili arasındaki fark ise dikkat çekti.

Gençlerin en beğendiği siyasetçiler belli oldu. ORC Araştırma şirketi, konuya ilişkin 12-17 Temmuz'da bin 750 kişiyle görüşerek bir anket çalışması gerçekleştirdi.

17-29 yaş arası gençlere, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye soruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, listede 3. sırada yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu ilk iki sırada yer aldı.

ERDOĞAN-İMAMOĞLU FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu gençlerin en beğendikleri siyasetçiler oldu. Erdoğan yüzde 27,9, ile zirvede yer alırken İmamoğlu ise yüzde 25,1 oyla 2. sırada yer aldı.

Gençlerin en beğendiği 3. isim ise CHP lideri Özgür Özel oldu.

Araştırmada sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 27,9
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 25,1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 19,5
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 17
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 14,5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 14,1
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13,2
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 10,7
AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu: Yüzde 9,4
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 8,2.

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