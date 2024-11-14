Gençlerin sağlığına yeni tehdit ortaya çıktı! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Diyabet, sadece yaşlandıkça değil, genç yaşta da ortaya çıkabilir ve bu durum, ergenlerin sağlığını ciddi şekilde tehdit etti.

Özellikle beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyleri, bu gençlerin sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu bildirildi.

Diyabetin ergenlerdeki yaygınlığı, beslenme alışkanlıklarının değişimi ve fiziksel aktivite eksikliğiyle ilişkilendirildi.

Ergenlerin öğleden önce ve akşamüstü öğünlerdeki kalorili ve şekerli yiyeceklerin tüketimini artırması, diyabet riskini artırdı. Ayrıca, teknolojik cihazlar ve sosyal medya kullanımı, ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerini düşürdü.

Bilimsel araştırmalar, ergenlerde diyabetin önlenmesi için beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve fiziksel aktivite düzeyinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ailelerin ve eğitmenlerin ergenlerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına ve düzenli olarak fiziksel aktivitelerde bulunmalarına teşvik edilmesi önemli olduğunun altı çizildi. Ayrıca, ergenlerin sağlığını korumak için düzenli sağlık kontrolleri yapılması ve diyabet belirtilerine karşı dikkatli olunması gerekliği vurgulandı.

Ergenlerde diyabetin yaygınlığı, gelecekte sağlığımızı tehdit eden önemli bir sorun olabilir. Bu nedenle, ergenlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri ve fiziksel aktivite yapmaları, diyabet riskini azaltmada kilit rol oynayağı ifade edildi.

Diyabet konusunda uzman olan Endokrinolog Dr. Ayşe Yıldız, ergenlerdeki artışa dikkat çekti:

"Diyabetin ergenlik döneminde artış göstermesi, toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Obezite ve sağlıksız yaşam biçimleri, bu sorunun temel sebeplerindendir. Gençlerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeleri ve düzenli fiziksel aktivite yapmaları çok önemlidir."

Beslenme uzmanı Dr. Fatma Korkmaz ise, gençlerin diyetine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

"Ergenlik döneminde dengeli ve sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak, diyabet riskini önemli ölçüde azaltabilir. Şekerli içeceklerden ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak, taze sebze ve meyve tüketimini artırmak, bu dönemde kritik bir rol oynamaktadır."

Son araştırmalar, yaşam tarzı seçimleri ile ergenlik döneminde diyabet geliştirme riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösterdi.

Journal of Adolescent Health'de 2021 yılında yayınlanan bir araştırma, günde 30 dakikadan az fiziksel aktivite yapan ergenlerin, daha aktif akranlarına kıyasla tip 2 diyabete yakalanma riskinin %40 daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Dahası, 2023'te yapılan bir anket, ergenlerin yaklaşık %25'inin her gün şekerli içecekler tükettiğini ve bunun da obezite salgınına daha da katkıda bulunduğunu gösterdi.