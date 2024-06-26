Gençlerin vay haline. Evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı, 2024 yılında evlilik maliyetleriyle ilişkin bir araştırma yaparak sonuçları paylaştı. Araştırma İstanbul'da evlenmenin maliyetinin, 2023 'e göre yüzde 69,4 arttığını ve 600 bin liraya dayandığını ortaya koydu.

İPA'nın evlilik araştırmasına göre evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak tek tek hesapladı. Yeni ev kurmadan düğün masraflarına kadar tutan evlilik maliyeti 589 bin 405 lira olarak ortaya çıktı.

Eğer gençler kır düğünü ile evlenmek isterler ise bu rakam 754 bin 405 liraya ulaştı.

Üstelik evlilik araştırmasında nişan, kına, geline takılanlar ve balayı masrafları hariç tutularak hesaplama yapıldı.

DÜĞÜN SALONLARINA ORTALAMA 70 BİN LİRA ÖDENİYOR

Geçtiğimiz yıl düğün salonu kiraları ortalama 33 bin 843 lirayken bu sene yüzde 106,8 artarak ortalama 70 bin liraya ulaştı. Bir kır düğünü alanı kiralamanın ücreti ise 2023'e göre yüzde 56,7 artış göstererek 235 bin lira olarak belirlendi.

MOBİLYALAR VE BEYAZ EŞYALARIN TOPLAMI 250 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Beyaz eşya masrafları geçen yıla göre yüzde 67 artarak 105 bin 7 lira, mobilya fiyatları ise yüzde 69,9 artarak 147 bin 875 lira olarak kendini gösterdi.

ÇİFTİN OTURACAKLARI EVİ KİRALAMA MALİYETİ 96 BİN LİRA

Evlenirken İstanbul’da kiralık ev tutmaya kalkan gençler kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere geçen yıl 63 bin 388 lira masraf ederken bu yıl ise yüzde 52,1 artışla 96 bin 424 lira öder oldu.

Çeyiz alışverişi olarak bilinen ev gereçleri, elektronik ev aletleri, ev tekstili ve mutfak eşyaları tabak tencere gibi gereçlerinden oluşan diğer düğün masrafları, 2023'te 100 bin 801 lira tutarken bu yıl ise yüzde 68,7 artışla 170 bin 99 lira tutuyor.