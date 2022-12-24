Gençlerin yakılarak atıldığı kuyu olayında yeni gelişme

Serinhisar ilçesinde Haziran 2022 tarihinde 5 gündür kayıp olarak arandıktan sonra 24 metrelik kuyudan cansız bedenleri çıkarılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse’nin olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Gençlerin vahşice öldürüldükten sonra yakılan cesetlerinin kuyuya atılmasıyla beraber 7 kişinin tutuklandığı davada avukatların itirazı dinlendi. İncelme üzerine hakimlik 2 şüphelinin tahliye edilmesine karar verdi. (AA)