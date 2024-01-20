Gençleştiren meyve ortaya çıktı. Her gün labur lubur yiyin

Beslenmeniz, cildinizin genç görünmesi ve cilt bariyerinizin her yaşta sağlam kalması için çok önemlidir.

Sadece cilt bakımı ürünleri kullanmak, cildinizi gençleştirmeye yetmez.

Cildinizi besinlerle de desteklemeniz gerekir.

Cilt sağlığınızı doğrudan etkileyen bazı meyveler bulunur.

Bunlardan biri de hurmadır.

Hurma, hem taze hem de kuru olarak yenilebilir ve Ramazan ayında sıkça tüketilir.

Hurma, cildinizi yenileyen ve yaşlanmayı geciktiren bir meyvedir.

BÖYLE YAŞLANMAYI ENGELLİYOR

Cildin erken yaşlanmasına neden olan serbest radikallerle savaşıyor. Bu cildin daha genç görünmesine yardımcı olması dikkat çekti.