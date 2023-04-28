Yürüyerek ömrü 15 yıl gençleştirmek mümkün mü?

İngiltere, Leicester Üniversitesi'nden fiziksel aktivite, hareketsiz davranış ve sağlık profesörü Thomas Yates, günlük yürüyüşün sağlığa olan yararları araştırdı. Günde kaç adım atılmalı sorusunun yanıtı ortaya çıktı?

Araştırma Communication Biology'de yayımlandı. Araştırma sonucunda, hızlı tempo benimseyen insanların, günlük gezilerine zaman ayıranlardan 15 yaş daha genç biyolojik bir yaşa sahip olabileceği vurgulandı.

Prof. Yates ve ekibi, Birleşik Krallık'ta 405.981 orta yaşlı yetişkinde kromozomların ucundaki koruyucu yapılar uzunluğunu inceledi. Saptanan şey, hızlı yürüyüşün kromozomların ucundaki koruyucu yapılar uzunluğunu korumaya yardımcı olduğuydu. Çalışma, yaklaşık 50 bin kişiyi kapsadı. Dört kıtada yapılan araştırma, yetişkinlerin sağlığını ve ömrünü en iyi şekilde iyileştirecek günlük adım sayısı ve adım sayısının farklı yaşlardaki insanlar için farklı olup olmadığı konusunda yeni bilgiler verildi.

Massachusetts Üniversitesi Amherst fiziksel aktivite epidemiyoloğu Amanda Paluch tarafından yönetilen, Steps for Health Collaborative'i oluşturan uluslararası bir bilim insanı grubu, günde daha fazla adım atmanın erken ölüm riskini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu.

60 yaş ve üstü yetişkinler için, erken ölüm riski günde yaklaşık 6.000-8.000 adımda dengelendi, bu da bundan daha fazla adımın uzun ömür için ek bir fayda sağlamadığı anlamına geliyor. 60 yaşın altındaki yetişkinler, erken ölüm riskinin günde yaklaşık 8.000-10.000 adımda sabitlendiğini gördü. İlginç bir şekilde, araştırma, günlük toplam adım sayısının ötesinde, yürüme hızı ile kesin bir ilişki bulamadı.