Gençliği koruyan doğal maske ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Beyaz lahana, mutfaklarımızda genellikle turşu, sarma, çorba ve yemeklerde kullandığımız lezzetli bir sebze olmasıyla dikkat çekti. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar, beyaz lahananın sadece vücut sağlığına değil, aynı zamanda cildimize de çok faydalı olduğunu ortaya koydu.

Beyaz lahananın cilt üzerindeki etkileri, sağlıklı bir cilt ve genç kalmak isteyenler için oldukça dikkat çekici sonuçlar doğurdu.

BEYAZ LAHANA VE CİLT SAĞLIĞI: GENÇLİĞİ KORUMA GÜCÜ

Beyaz lahana, içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde cilt için oldukça faydalı. Özellikle A vitamini, C vitamini, K vitamini ve folik asit bakımından zengin olan bu sebze, cildin elastikiyetini artırır ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Dermatolog Dr. Sarah Thompson, “Beyaz lahana, güçlü antioksidanlar içerir ve bu antioksidanlar cilt hücrelerini serbest radikallerden korur. Bu da cildin daha genç görünmesine yardımcı olur. Aynı zamanda ciltteki iltihaplanmaları da azaltabilir” dedi.

Beyaz lahana, aynı zamanda cildin nem dengesini sağlamaya yardımcı olan ve ciltteki sivilce ve akne gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olan özelliklere sahip.

Cilt bakım uzmanı Prof. Dr. Emily Adams, “Beyaz lahana, ciltteki aşırı yağı dengelemesi ile ciltteki tıkanmış gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir. Bu da akne oluşumunu engellemeye yardımcı olur” şeklinde açıkladı.

BEYAZ LAHANA MASKESİNİN CİLDE FAYDALARI

Beyaz lahananın cilde olan faydaları, sadece içeriğindeki besin değerleriyle sınırlı olmadığının altı çizildi.

Beyaz lahana maskesi, cilt bakımı yapan birçok kişi tarafından son zamanlarda popülerleşti.

Beyaz lahananın ciltteki etkileri arasında, cildin genç görünmesi, sivilce izlerinin azalması, cilt tonunun eşitlenmesi ve ciltteki ince çizgilerin hafiflemesi sayılabileceğinin altı çizildi.

Beyaz lahana maskesinin bir diğer önemli özelliği, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olması.

Cilt bakım uzmanı Dr. Lisa Green, “Beyaz lahananın içeriğindeki vitaminler ve mineraller cildin yenilenmesine yardımcı olur. Özellikle C vitamini, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar” diye belirtti.

Ayrıca, beyaz lahananın içerdiği kükürt bileşenleri, cildin sıkılaşmasına ve elastikiyet kazanmasına yardımcı olabileceği bildirildi.

BEYAZ LAHANA MASKESİ TARİFİ

Beyaz lahananın cilt için sunduğu bu faydalardan yararlanmak için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir beyaz lahana maskesi tarifi önerdi.

İşte basit bir beyaz lahana maskesi tarifi:

Malzemeler:

- 1/2 Beyaz lahana

- 1 yemek kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlık:

1. Beyaz lahanayı yıkayın ve ince ince doğrayın.

2. Lahanayı bir mutfak robotunda veya el blenderında püre haline getirin.

3. Elde ettiğiniz beyaz lahana püresine bal, yoğurt ve limon suyunu ekleyin. Karıştırın.

4. Karışımı temiz cildinize nazikçe uygulayın ve 15-20 dakika kadar bekletin.

5. Ilık suyla yıkayarak maskeyi cildinizden temizleyin.

Bu maskenin cildinize doğal bir ışıltı kazandırırken, aynı zamanda yaşlanma belirtilerini de geciktirebilir. Haftada bir veya ihtiyaca göre daha sık kullanılabilir.

BEYAZ LAHANA VE CİLTTEKİ YAŞLANMA KARŞITI ETKİLER

Beyaz lahananın cilt üzerindeki yaşlanma karşıtı etkileri, içerdiği yüksek miktarda antioksidanlarla doğrudan ilişkili. Beyaz lahana, serbest radikallerle savaşarak cildin yenilenmesini hızlandırır.

Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. John Miller, “Beyaz lahana, cildin doğal onarım süreçlerini hızlandırır. Yaşlanma belirtileriyle mücadelede doğal bir destek sağlar” diyerek beyaz lahananın yaşlanma karşıtı etkilerini vurguladı.