Gençlik aşısı meyve Cengiz Han’ın ölmek üzere atlarını diriltti

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Özellikle de İnsanların gerek hastalıklara yakalanmadan önce gerekse hastalıktan kurtulmak için doğal besinlere yönelmesi dikkat çekti.

Bunlardan birisi olan ve gençlik aşısı olarak bilinen yabani iğdenin faydaları şaşırttı.

Yabani iğdeyle ilgili detaylar…

YABANİ İĞDE NEDİR?

Yabaniı iğde, Çıçırgan ya da Yer iğdesi İğdegiller ailesindendir. 10 m yüksekliğinde, dikenli bir ağaçtır. Genç dalları gümüş gibi parlak olur; daha sonra pas tutmuş gibi rengi solar. Ucu 7 cm dikendir. Yaprakları boğumlu, üstü koyu yeşil-gri, altı sarımsı veya beyaz, gümüş gibi parlaktır. Çiçekleri çift eşeylidir.

YABANİ İĞDENİN FAYDALARI NELERDİR?

-Yabani İğde'nin Omega 7 deposu olan yağını ya da Omega 7 kapsülü, nemlendirici olarak günde bir kez cilde sürülerek kullanıldığında, serbest radikalleri muhafaza altına aldığı ve cildin nemini artırdığı için, sağlıklı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Ayrıca kırışıklıkları düzelterek, cildi daha genç ve güzel bir görünüme kavuşturur.

-Reflüyü tedavi eder, ülseri iyileştirir, şekeri- kolesterolü düşürür, karaciğer yağlanmasını ve kalp damar hastalıklarını önler.

-Yabani İğdenin meyvesi kullanılarak elde edilen Omega 7 ekstresinin, cilde sürülmesi halinde, antioksidan özelliği sayesinde cilt üzerindeki problemleri ve kırışıklıkları giderir.

-Doğadaki tek Omega 7 kaynağı olma özelliği olan ve meyve olarak ise hemen hemen hiç tüketilmeyen Yabani İğde'nin, başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere, asırlardır egzama, güneş yanığı ve farklı yanık türleri, dermatit, yara ve iltihapların bitkisel olarak tedavi edilmesinde, çok yararlı olduğu biliniyor.

-Yapılan bilimsel araştırmalar, Omega 7’nin, yüksek besin değeri ve fazla miktarda doğal kimyasal içeriği olması nedeniyle ile hücre zarının fiziksel ve duygusal stresten korunmasında önemli etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

-Omega 7, vücudun Kolajen üretimini artırmasına da yardımcı oluyor. Bu sayede cildin uzun yıllar sonunda esnekliğini kaybederek kırışmasını engelliyor ve cilde esneklik katarak kırışıklıkları da gideriyor.

-Yabani İğde; içeriğindeki Palmitoleik Asit'in cilt yağ tabakasının bir bileşeni olması sayesinde deriye doğrudan uygulanabilir. Böylelikle hücre dokusu ve yara iyileşmesine yarar sağlar.

-Rus kozmonotların uzayda yolculuklarında güneş radyasyonunun kötü etkilerinden korunmak için, Omega 7’nin doğal kaynağı olan Yabani İğde meyvelerini yediklerini ve Yabani İğde yağlarını kremlerinde kullandıkları bildiriliyor.

-Yabani İğde, bünyesindeki Omega 7 asidi sebebiyle bulunması biraz zor ama sağlık açısından oldukça değerli bir meyvedir.

CENGİZ HAN'IN MUCİZE SİLAHI!

Cengiz Han, ölmek üzere olan hasta atlarına bu bitkiden yedirince mucizevi bir şekilde iyileştiği bildirildi.

Cengiz Han, emir yayınlayarak artık her öğün ordusuna bu mucize bitkiden yedirdiği ifade edildi.

Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın askerlerinin, enerji depolamak için tükettiği, çok yüksek bir oranda A, C ve E vitaminine sahiptir. Yalancı iğde 5 çeşit vitamin ve 140 minareli bünyesinde barındırır. %95'i Çin ve Moğolistan'da bulunur.

Ayrıca, Rus kozmonotların uzayda yolculuklarında güneş radyasyonun kötü etkilerinden korunmak için, Omega 7'nin doğal kaynağı olan 'yabani iğde'nin meyvelerini yediklerini ve yabani iğde yağlarını kremlerinde kullandıkları bildiriliyor.

Yuri Gagarin, uzay yürüyüşlerinden önce hep bu bitkiden bol bol yemiştir.