Gençlik Bakanlığı kampından tarikatçılar çıktı: Zikirli ilahili etkinlik

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Gençlik Kampı’nda, tarikatçı bir grubun zikir çektiği ve ilahi söylediği görüntüleri paylaştı.

Gençlik Bakanlığı kampından tarikatçılar çıktı: Zikirli ilahili etkinlik

Rize’de Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Gençlik Kampı’nda, tarikatçı bir grubun zikirli görüntülerini paylaştı.

“Kudurun Fatih’in nesli geliyor” ifadelerinin yer aldığı görüntülerde bir grubun teflerle ilahi söyleyip zikir çektiği görülüyor.

Çervatoğlu, kurum olarak belediyenin dahi içeri alınmadığı bu alanda, bu kişilerin bu etkinliği nasıl gerçekleştirdiğini sordu.

Çervatoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“BU GARİP İNSANLARIN HANGİ SPOR DALI İLE MEŞGUL OLDUKLARINI ANLAYAMADIK”

“Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın övünerek bahsettiği kampa (Fındıklıların ve kurum olarak belediyemizin gezmeye bile giremediği bu alana) giren bu garip insanların hangi spor dalı ile meşgul olduklarını anlayamadık. Fındıklı ilçesi laik demokratik Cumhuriyet’in şirin bir kasabasıdır. Bu anlayışı inşa edenleri ve bu görüntüleri yaratanları kınıyoruz. İlçemizde bulunan ve halkın kaynakları ile inşa edilen bu Gençlik Kampı’nın gençlerimizin sportif aktiviteleri için değil tarikatların örgütlenmesi için inşa edildiğinin bir göstergesidir. Yetkililere bir kez daha sormak isteriz biz bu spor dalını anlamadık tanımlayabilir misiniz? Fındıklı halkı karanlıklara ve gericiliğe geçit vermeyecek, laik demokratik Cumhuriyet değerlerini yarınlara taşıyacak.”

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