Gençlik iksiri besinler neler

ZEYTİNYAĞI

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir yağdır. Kim sevmez ki? Bazıları bardağa koyup içiyor bile. Cilt sağlığı için de çok faydalıdır. Düzenli olarak kullanıldığında cildinize parlaklık verir ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.

AVOKADO

Avokado, içerdiği yağ nedeniyle çok fazla yenildiğinde kilo aldırabilir; ama aşırıya kaçmadan tüketildiğinde vücuda çok yararlı bir meyvedir. Örneğin; günde bir tane avokado yemek, hem kolesterolünüzü düşürür, hem de cildinizi yeniler. Ayrıca, C vitamini ve potasyum açısından zengindir.

ZERDEÇAL

Son zamanlarda popülerliği artan bir baharattır. Zerdeçalın tüketilmesinin sebepleri ise çoktur. Hem kansere karşı koruyucu bir besindir, hem de sindirim sistemi için iyidir. Ayrıca; yaşlanmayı geciktirir ve stresi azaltır.

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller, C vitamini ve folik asit bakımından zengindir. Bu meyveler; kanınızdaki kolesterol ve ürik asit seviyelerini normalleştirir. Sürekli olarak yediğinizde, kan akışını ve kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca, turunçgillerin detoks etkisi de vardır. Örneğin; aç karnına bir bardak limonlu su içmek, hem detoks yapmanızı sağlar, hem de kendinizi daha sağlıklı hissetmenizi sağlar.

HAVUÇ

Havuç, gözlere çok iyi geldiği bilinen bir sebzedir. A vitamini bakımından zengin olan bu sebze, göz sağlığının yanı sıra birçok fayda sağlar. Örneğin; yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca, şunu da unutmayın; havucu pişirmek yerine, çiğ olarak yemek daha faydalıdır; çünkü havuç piştiğinde içindeki vitaminler ve besinler kaybolur.

ETLİ VE ZARLI KABUKSUZ MEYVELER

Çilek, böğürtlen, yaban mersini, üzüm… Bu küçük meyveler, vücudunuza çok büyük yararlar sağlar. Antioksidan özelliği ile hücreleri korur. Ayrıca, eklem iltihaplarını ve ağrılarını hafifletir. Özellikle yaban mersini çok tüketmenizi öneririz, çünkü yaban mersini, zihinsel yetilerinizi geliştirir ve bunama, alzaymır gibi hastalıkları önler.

SİYAH ÇİKOLATA

Evet, doğru duydunuz, çikolata da gençlik iksiri bir besindir. Ama siyah çikolatanın faydalarından bahsedeceğiz. Örneğin; antioksidan özelliği cilt için çok değerlidir. Tabii burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da şudur; sadece %75 kakao içeren çikolatalar bu faydalara sahiptir. Yani, “Her siyah çikolata iyidir, çok yiyebiliriz.” demeyin sonra.

DOMATES

Domatesler hem lezzetli hem de sağlıklı bir sebzedir. A vitamini, C vitamini ve folik asit içerir. Birçok sebze ve meyvede olduğu gibi domates de yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca; havuçta dediğimizin tersine, domatesi çiğ olarak yemek yerine, biraz zeytinyağı ile pişirip yemek daha sağlıklıdır. Çünkü bu şekilde, çok faydalı olan besin değerleri daha iyi ortaya çıkar.