Gençlik iksiri yiyecekler ortaya çıktı

İnsanların hayali olan gençliğin sırrı olan yiyeceklerin ortaya çıkması dikkat çekti.

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
Gençlik iksiri yiyecekler ortaya çıktı

C vitamininin faydalarını biliyorsunuz, peki ya kivinin? Kivi, cilt sağlığı için harika bir meyvedir.

Kivi, cildinizdeki kolajen üretimini artırarak, kırışıklıkları önlemeye ve cildinizi sıkılaştırmaya yardımcı olur. Ayrıca, kivi, cildinizi nemlendirir, lekeleri azaltır ve cilt tonunu eşitler.

Kivi yemek için bir neden daha... Kivi, gençlik iksiridir...

TIRNAKLARINIZI YUMURTA İLE BESLEYİN

Uzun ve sivri tırnaklar moda oluyor, peki siz tırnaklarınızı nasıl güçlendiriyorsunuz? Eğer tırnaklarınız kırılgan ve zayıfsa, yumurta yemeyi ihmal etmeyin. Yumurta, biotin adı verilen bir B vitamini içerir. Biotin, tırnakların sağlıklı büyümesi için gereklidir. Haftada en az üç-dört yumurta yiyerek, tırnaklarınızı güçlendirebilir ve daha uzun ve sivri tırnaklara sahip olabilirsiniz.

TERE OTU İLE ŞİŞKİNLİKTEN KURTULUN

Sabah uyandığınızda yüzünüz şiş mi oluyor? Bu sorundan kurtulmanın bir yolu da tere otu yemektir.

Tere otu, güçlü bir antioksidan olan ve demir bakımından zengin olan bir bitkidir.

Tere otu, yüzdeki şişkinliği azaltır, gözenekleri sıkılaştırır ve cilde parlaklık verir.

Her gün düzenli olarak tere otu tüketirseniz, yüzünüzdeki farkı göreceksiniz.

ELMA İLE DAHA BEYAZ DİŞLER

Dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız, her gün bir elma yemeyi deneyin. Elma, dişlerinizi temizler ve lekeleri giderir. Özellikle ısırarak yediğinizde, elma, dişlerinizin dış yüzeyine sürtülerek, kahve, çay ve kırmızı şarap gibi renklendiricilerin etkisini azaltır. Elma yemek, hem dişlerinizi beyazlatır hem de ağız sağlığınızı korur.

TAZE FASULYE İLE SAÇLARINIZI PARLATIN

Saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız, taze fasulye yemeyi unutmayın. Taze fasulye, silikon adı verilen bir mineral içerir. Silikon, saçların güçlenmesine ve parlaklığını artırmasına yardımcı olur. Dokuz ay boyunca düzenli olarak taze fasulye yiyerek, saçlarınızın daha dolgun ve canlı olduğunu fark edebilirsiniz.

KABAK ÇEKİRDEĞİ İLE SİVİLCELERİ YOK EDİN

Sivilce ve siyah noktalardan kurtulmak için kabak çekirdeği yiyin. Kabak çekirdeği, çinko adı verilen bir mineral bakımından çok zengindir. Çinko, cilt sağlığı için çok önemlidir. Çinko eksikliği olan kişilerde, sivilce ve akne oluşma riski daha yüksektir. Günde yaklaşık iki çorba kaşığı kabak çekirdeği yiyerek, cildinizi temizleyebilir ve sivilceleri önleyebilirsiniz.

ISPANAK İLE GÖZLERİNİZ PARLASIN

Gözlerinizin daha büyük, daha parlak ve daha beyaz görünmesini istiyorsanız, ıspanak yemelisiniz. Ispanak, lutein adı verilen bir madde içerir. Lutein, göz sağlığını korur ve gözlerin güzelliğini artırır. Günde en az iki bardak ıspanak yiyerek, gözlerinizin daha çekici görünmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ıspanak yemeyi sevmiyorsanız, meyve suyunuza biraz ıspanak suyu ekleyebilirsiniz.

KETEN TOHUMU İLE KURU CİLDE ÇÖZÜM

Cildiniz kuruyorsa, keten tohumu yağı kullanabilirsiniz. Keten tohumu yağı, omega-3 yağ asitleri bakımından çok zengindir. Omega-3 yağ asitleri, cildi nemlendirir, besler ve yumuşatır. Her gün bir çorba kaşığı keten tohumu yağını salatanıza ya da yemeklerinize ekleyerek, cildinizi nemlendirebilir ve kuruluğu önleyebilirsiniz.

İlgili Haberler
Kış kapıda cilt bakımda ama nasıl
Tam bir vitamin deposu. Güneş yanıkları ve cilt sağlığına iyi geliyor
İşte cilt yaralarının iyileştirebilen ot
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Son Haberler
Antalya Havalimanı’nda facianın eşiğinden dönülmüş. İki uçağın çarpışması son anda engellendi Gündem
Antalya Havalimanı’nda facianın eşiğinden dönülmüş. İki uçağın çarpışması son anda engellendi
Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen yardımcısı Şule savcılığa koştu Magazin
Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen yardımcısı Şule savcılığa koştu
Ünlü rapçi hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alındı Magazin
Ünlü rapçi hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alındı
Çil keklikler karda yiyecek ararken görüntülendi Yaşam
Çil keklikler karda yiyecek ararken görüntülendi
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu Spor
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı
Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor Gündem
Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor