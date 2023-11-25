Gençlik iksiri yiyecekler ortaya çıktı

C vitamininin faydalarını biliyorsunuz, peki ya kivinin? Kivi, cilt sağlığı için harika bir meyvedir.

Kivi, cildinizdeki kolajen üretimini artırarak, kırışıklıkları önlemeye ve cildinizi sıkılaştırmaya yardımcı olur. Ayrıca, kivi, cildinizi nemlendirir, lekeleri azaltır ve cilt tonunu eşitler.

Kivi yemek için bir neden daha... Kivi, gençlik iksiridir...

TIRNAKLARINIZI YUMURTA İLE BESLEYİN

Uzun ve sivri tırnaklar moda oluyor, peki siz tırnaklarınızı nasıl güçlendiriyorsunuz? Eğer tırnaklarınız kırılgan ve zayıfsa, yumurta yemeyi ihmal etmeyin. Yumurta, biotin adı verilen bir B vitamini içerir. Biotin, tırnakların sağlıklı büyümesi için gereklidir. Haftada en az üç-dört yumurta yiyerek, tırnaklarınızı güçlendirebilir ve daha uzun ve sivri tırnaklara sahip olabilirsiniz.

TERE OTU İLE ŞİŞKİNLİKTEN KURTULUN

Sabah uyandığınızda yüzünüz şiş mi oluyor? Bu sorundan kurtulmanın bir yolu da tere otu yemektir.

Tere otu, güçlü bir antioksidan olan ve demir bakımından zengin olan bir bitkidir.

Tere otu, yüzdeki şişkinliği azaltır, gözenekleri sıkılaştırır ve cilde parlaklık verir.

Her gün düzenli olarak tere otu tüketirseniz, yüzünüzdeki farkı göreceksiniz.

ELMA İLE DAHA BEYAZ DİŞLER

Dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız, her gün bir elma yemeyi deneyin. Elma, dişlerinizi temizler ve lekeleri giderir. Özellikle ısırarak yediğinizde, elma, dişlerinizin dış yüzeyine sürtülerek, kahve, çay ve kırmızı şarap gibi renklendiricilerin etkisini azaltır. Elma yemek, hem dişlerinizi beyazlatır hem de ağız sağlığınızı korur.

TAZE FASULYE İLE SAÇLARINIZI PARLATIN

Saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız, taze fasulye yemeyi unutmayın. Taze fasulye, silikon adı verilen bir mineral içerir. Silikon, saçların güçlenmesine ve parlaklığını artırmasına yardımcı olur. Dokuz ay boyunca düzenli olarak taze fasulye yiyerek, saçlarınızın daha dolgun ve canlı olduğunu fark edebilirsiniz.

KABAK ÇEKİRDEĞİ İLE SİVİLCELERİ YOK EDİN

Sivilce ve siyah noktalardan kurtulmak için kabak çekirdeği yiyin. Kabak çekirdeği, çinko adı verilen bir mineral bakımından çok zengindir. Çinko, cilt sağlığı için çok önemlidir. Çinko eksikliği olan kişilerde, sivilce ve akne oluşma riski daha yüksektir. Günde yaklaşık iki çorba kaşığı kabak çekirdeği yiyerek, cildinizi temizleyebilir ve sivilceleri önleyebilirsiniz.

ISPANAK İLE GÖZLERİNİZ PARLASIN

Gözlerinizin daha büyük, daha parlak ve daha beyaz görünmesini istiyorsanız, ıspanak yemelisiniz. Ispanak, lutein adı verilen bir madde içerir. Lutein, göz sağlığını korur ve gözlerin güzelliğini artırır. Günde en az iki bardak ıspanak yiyerek, gözlerinizin daha çekici görünmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ıspanak yemeyi sevmiyorsanız, meyve suyunuza biraz ıspanak suyu ekleyebilirsiniz.

KETEN TOHUMU İLE KURU CİLDE ÇÖZÜM

Cildiniz kuruyorsa, keten tohumu yağı kullanabilirsiniz. Keten tohumu yağı, omega-3 yağ asitleri bakımından çok zengindir. Omega-3 yağ asitleri, cildi nemlendirir, besler ve yumuşatır. Her gün bir çorba kaşığı keten tohumu yağını salatanıza ya da yemeklerinize ekleyerek, cildinizi nemlendirebilir ve kuruluğu önleyebilirsiniz.