Gençten kız arkadaşına ilginç evlenme teklifi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gençten kız arkadaşına ilginç evlenme teklifi

Bursa'da bir genç kız arkadaşına ilginç bir evlenme teklifi etti. "Benimle evlenir misin" yazısını, otomobillerin açık olan ön kaputlarının üzerine yapıştırdı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan otomobil tutkunu Mehmet G., bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Gülsüm A.'ya özel bir evlilik teklifi planladı. Mehmet G., arkadaşlarına ait aynı marka ve model otomobilleri, Atıcılar Mahallesi'ndeki otoparkta bir araya getirdi. 8 otomobili yan yana sıralayan Mehmet G., büyük kağıtlara heceleyerek yazdırdığı "Benimle evlenir misin" yazısını, otomobillerin açık olan ön kaputlarının üzerine yapıştırdı. Kırmızı halı ve çiçeklerle süslettiği yoldan, kız arkadaşını elinden tutarak otoparka getiren ve otomobillerden yükselen şarkı eşliğinde evlilik teklif eden Mehmet G., Gülsüm A.'dan "Evet" yanıtını aldı. Çift, otomobillerin önünde dans ederken, arkadaşları da alkışlar ve ıslıklarla tebrik etti.

Otomobil tutkunu gençten kız arkadaşına ilginç evlenme teklifi

Otomobil tutkunu gençten kız arkadaşına ilginç evlenme teklifi

Otomobil tutkunu gençten kız arkadaşına ilginç evlenme teklifi

Otomobil tutkunu gençten kız arkadaşına ilginç evlenme teklifi

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