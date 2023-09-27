Genegerçek otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen genegerçek otunun faydaları dikkat çekti.
GENEGERÇEK OTU NEDİR?
Sütleğengillerden bir ağaçtır. Tohumlarından hindyağı çıkarılır. Hindyağı berrak, renksiz veya soluk sarı renkli, koyu kıvamlıdır. Kokusu yok denecek kadar azdır. Lezzeti hafif ve biraz tahrik edicidir. Etkili maddesi Ricinoleik asittir.
GENEGERÇEK OTUNUN FAYDALARI
- Müshildir. Kabızlığı giderir.
-Saçkıranda faydalıdır.
-Lavmanlarda da kullanılır.
-Saçların dökülmesini önler.
-Cildi nemlendirir.
-Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
-İltihap önlemeye yardımcıdır.
-Takma dişlerin temizliğinde faydalıdır.
-Eklem ağrısı ve adet kramplarını hafifletmede kullanılabilir.
-Akne tedavisinde iyileştirici gücü bulunur.