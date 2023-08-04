Genel af yasası çıkacak mı? Seçuk Özdağ 'Duyduğum bu' diyerek açıkladı.

Genel af yasası için yüzbinlerce mahkum ve yakınlarının gözü kulağı AKP iktidarında…

Genel af yasası çıkacak mı? Seçuk Özdağ 'Duyduğum bu' diyerek açıkladı.

Af yasası 2023 çıkacak mı çıkmayacak diye merak edilirken geçmişte AKP’de olan bir isim af yasası konusunda duyduğunu anlattı.

Mahkum ve aileleri genel af çıkması yönünde ısrarlı fakat AKP hükümetinin af yasası konusunda bir çalışması olmadığı iktidar kanadından zaman zaman gelen açıklamalarla anlaşılıyor.

Yakın geçmişte AKP’de siyaset yapan, Gelecek Partili ve TBMM’de Saadet Partisi Grubu Başkanı Selçuk Özdağ’dan af yasası konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi.

Özdağ, Ruhat Mengi’nin röportaj yaptığı programda, af konusunda görüp ve duyduklarını anlattı. Özdağ, “öyle görüyorum, öyle duyuyorum” diyerek iktidarın af düşünmediğini ama 5-10 yıl arası cezalara indirim getirmeye uğraştığını söyledi.

Özdağ ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun çok ciddi eksikleri olduğuna da dikkat çekti. Özdağ, “5 yıla kadar ceza aldığınız zaman erteleniyor biliyorsunuz. 5 yıla kadar bir ceza ertelemeye tabi tutuluyor, içerde kalmıyorsunuz, bir daha suç işlerseniz o cezayla birlikte ikisini de yatıyorsunuz.” dedi.

7. Yargı Paketi’nde Af Yok

TBMM’ye gelmesi beklenen 7. Yargı Paketi çalışmaları Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldü. Af konusu da mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. 7. Yargı Paketi düzenlemesinde genel af ile ilgili bir madde bulunmuyor.

Cezaevlerinde tutuklu binlerce hükümlüye yönelik genel af gündemdeki sıcaklığını koruyor. Mahkumların yakınları ise gelebilecek genel bir af beklentisi içinde. Durum böyle olunca konu geçtiğimiz haftalarda AKP MKYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik’e de af konusu soruldu.

Çelik ise şimdiye kadar böyle bir konunun parti MKYK’sında ya da MYK’da gündeme gelmediğini söylemişti. Çelik, af konusuyla ilgili “Genel af tartışması MKYK’da şimdiye kadar gündeme gelmedi.” dedi.

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