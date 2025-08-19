Genel Başkan Hüseyin Baş'tan Murat Çalık'a ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Genel Başkan Hüseyin Baş'tan Murat Çalık'a ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş tutuklu belediye başkanını ziyaret etti.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Baş, mesajında "Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık’ı tutuklu bulunduğu Buca Cezaevi’nde ziyaret ettim. Herkese çok selamları var. Sağlığı hiç iyi değil ama morali yüksek, en kısa sürede hem sağlığına hem özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dedi.

