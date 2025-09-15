Genel başkanlığı düşürülmüştü! Parti lideri gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) lideri Nurullah Efe Ankut'un İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

HKP'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Sosyal medya hesabından gözaltı sırasındaki video da paylaşıldı.

GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ankut’un ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten aldığı bir yıl beş ay 15 günlük hapis cezası temmuzda kesinleşmiş, ceza nedeniyle genel başkanlığı düşürülmüştü.

Eski parti liderine cumhurbaşkanına hakaret davası!

Nurullah Efe'nin genel başkanlığı düşürüldü!