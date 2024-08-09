Genel müdür öldü mobilya devi iflas etti. Depodaki binlerce ürün sudan ucuza satılacak

Almanya'nın Hamburg'un Winterhude semtindeki 25 yıldır faaliyet gösteren "Wäscherei" mobilya mağazası iflas bayrağını çekti. Bir yatırımcı son dakikada teklifini geri çekince şirketin iflastan kurtulma olasılığı ortadan kalktı. Ünlü mobilya şirketi kapısına kilit vurdu.

Ünlü mobilya mağazasının web sitesinden şu açıklama yapıldı: "Wäscherei Hamburg maalesef kapandı. Bu bizi çok üzüyor."

Wäscherei'nin deposundaki ürünlerin satışı gelecek ayın ortasında yapılacak. Evleneceklerin, evine yeni mobilya alacakların bu satışı beklediği açıklandı.

Wäscherei'nin kepenk indirmesinde genel müdürlük görevini yürüten Michael Eck'in ölümünün iflas sürecini hızlandırdığı açıklandı.