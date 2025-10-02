Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun, Özgür Özel’e açtığı dava reddedildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, mart ayında CHP Genel Başkanı Özel’e manevi tazminat davası açtı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan ve bu karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın tayin edilmesine ilişkin olarak, "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız" ifadesini kullanmıştı.

İLK DURUŞMADA AVUKATLAR BULUNDU

Bunun üzerine Bayraktaroğlu, Özel’e manevi tazminat davası açtı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Bayraktaroğlu’nun avukatı duruşmada "Davacı müvekkilin ordu mensubu olması sebebiyle yasalar çerçevesinde cevap hakkını kullanamayacağından hakkını ancak mahkemelerde dava yoluyla arayabilmektedir. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"Kamu görevlilerinin siyasetçilerin eleştirilerine karşı tahammül yükümlülüklerinin sıradan vatandaşlara göre daha yüksektir"

Özel’in avukatı ise "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanı ve bir siyasetçidir. Davacı ise kamu gücü kullanan bir kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinin siyasetçilerin eleştirilerine karşı tahammül yükümlülüklerinin sıradan vatandaşlara göre daha yüksek olduğu ulusal ve uluslararası içtihatlarla sabittir. Müvekkilin dava konusu ifadeleri siyasi eleştirilerden ibarettir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz" beyanında bulundu.

DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Dosyada araştırılması gereken başkaca hususun kalmadığını ifade eden Hakim, yerinde görülmeye davanın reddine karar verdi.