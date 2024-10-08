General Motors, Ultium'u kapatıyor

General Motors (GM), elektrikli araçlarında kullanacağı hücre ve kimya çeşitlerini genişletmek amacıyla Ultium batarya markasını sonlandıracağını duyurdu. Bugün düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde GM'in batarya başkan yardımcısı Kurt Kelty, maliyetleri “6,000 dolara kadar” azaltmak için lityum demir fosfat (LFP) batarya teknolojisine geçiş yapacaklarını açıkladı. GM, Ultium platformunda daha yaygın olan nikel kobalt manganez (NCM) bataryaları kullanıyordu.

LFP BATARYALARIN AVANTAJLARI

Bazı otomobil üreticileri, Tesla ve Ford gibi, LFP bazlı hücreler kullanmaya başladı. LFP bataryaların üretim maliyetleri daha düşük ve NCM bataryalarındaki aşırı kobalt bağımlılığına sahip değiller. Kobalt, “bataryaların kanlı elmasları” olarak kötü bir üne sahip ve birçok otomobil üreticisi uzun vadede bu madenden kaçınmayı hedefliyor. GM, 2020'de Ultium bataryalarını piyasaya sürmüş ve bu bataryalar Chevy Equinox ve Blazer EV'leri, Cadillac Lyriq ve Hummer EV gibi araçların temelini oluşturmayı amaçlamıştı. Ancak "Ultium" markası evlerde tanınan bir isim olmayı başaramadı.

Kelty, GM'in 2027'de Warren, Michigan'daki teknoloji merkezinde bir batarya hücresi geliştirme merkezi açacağını ve Çinli batarya üreticileriyle rekabet etmek için üretim talebini 2025 yılına kadar karşılayacaklarını belirtti. GM, LG ile batarya üretimi ve Indiana'da 3.5 milyar dolarlık yeni bir EV batarya tesisi kurmak için Samsung SDI ile iş birliğine devam edecek.