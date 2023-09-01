Generalin oğlunun ölümünde polislere soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın İzmir Narlıdere’de 13 Mayıs 2018’deki şüpheli ölümüyle ilgili olay yerindeki polisleri soruşturmak için 3 polis başmüfettişi görevlendirildi.

10 Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, polislerin soruşturulma talimatı, olay tarihinde İzmir Valisi olan Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın tarafından verildi.

Büyükışık ile görüşen Erol Ayyıldız, soruşturmayı titizlikle yapacaklarını ve üzgün olduğunu söyledi. Ayyıldız, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı da özel olarak görevlendirdi.

Müşteki olarak Büyükışık’ın dinleyen polis başmüfettişleri ellerindeki bilgi ve belgeleri aldı.

Silah arkadaşları sessiz kaldı

Baba Büyükışık, olay yerinde Jandarma’nın kamera kayıtlarından çıplak sesle duyulan sesleri deşifre ederken tahrip ettiğini saptamıştı. Büyükışık, kendi uğraşlarıyla edindiği görüntülerde çıplak sesle polislerin isimlerinin söylendiği kayıt duyuluyordu. Jandarma’nın HTS analizlerinde de bu isimlere yer verilmedi. Jandarma da HTS ve görüntülerde tahrifat yapmıştı.

Bunun üzerine silah arkadaşı Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile görüşen Büyükışık, Jandarma’nın usulsüzlüklerini anlattı.

Görüşmelerinde olay yerindeki polis kamera kayıtlarını izleterek Çetin’e, “Cüneyt ve Emre isimli polislerin adı geçiyor. Duydunuz mu?” diye sordu ve ekledi: “Adamlarınız, tapelere bu isimleri yazmadı.”

Büyükışık sunumu yaptı ancak silah arkadaşları harekete geçmedi. Oğlunun ölümüyle ilgili basına açıklamalarda bulunmaya başladıktan sonra Jandarma Genel Komutanlığı’ndan bir yazı geldi.

Emniyet Müdürlüğü polislere soruşturma başlatırken Jandarma yazında şunu diyordu:

“İddilarınızı doğrulayabilecek herhangi bir bulguya rastlanılmadı.”

SAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 13 Mayıs 2018’de yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma dosyasını yeniden açtı. Daha önce suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandıran savcılık, Büyükışık’ın gündeme getirdiği iddiaları dikkate alarak soruşturma başlattı. Savcılık, Büyükışık’ın işaret ettiği polislerin belirlenmesi ve şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazısı gönderdi. Savcılık, gerekli araştırmalar yapılarak evrakın “ivedilikle” savcılığa gönderilmesini istedi.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, Baba Büyükışık’ın oğlunun ölümü konusunda yürütülen soruşturmayla ilgili ortaya attığı iddiaları dikkate alan savcılık, 2021’de takipsizlikle sonuçlandırdığı soruşturmadan ayrı olarak yeni bir soruşturma açtı.

Savcılık, bu dosya kapsamında sonra Asayiş Şubesi bünyesindeki Gasp Büro Amirliği’ne bir sayfalık talimat gönderdi. Soruşturma Savcısı Murat Yılmaz’ın imzasını taşıyan talimatta, olay sonrasında, olay yerinde olup halen kimlikleri belirlenemeyen polislerin kimliklerinin tespit edilip savcılığa bildirilmesi istendi. Ayrıca, Ethem Büyükışık’ın 2021’deki suç duyurunda adı geçen polis müdür, amir ve memurlara “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere bildirimde bulunulması kaydedildi.

Savcılık talimatında şöyle denildi:

Müştekinin şikayeti ile ilgili olarak ekte gönderilen şüpheliler ifadesinde, olay yerine gelindiğinde kamera görüntülerinin bulunduğu kulübeye şüpheliler İsmail Köksal, Fikret Sarıaslan ve Barış Alp ile birlikte olay yeri inceleme ekibinde görevli bir polis memurunun da gittiği anlaşıldığından, bu kulübeye giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelinin kim olduğunun tespit edilmesi, tespit edilen görevlinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatını sağlanması,

Olay yerinde kolluk görevlilerinin intikalinden sonra cesedin kimlik tespiti yapılmaya çalışıldığı sırada inşaat halindeki binanın en üst katında, ölen Dorukhan Büyükışık’a ait kişisel eşyaların bulunduğu tespit edilmekle, eşyaların arasında olduğu belirtilen otomobil anahtarı yerinden hangi kolluk görevlisi tarafından alınarak, anahtarı üzerinde daha olay yeri inceleme ekiplerince inceleme yapılmadan delilin bozulmasına sebep olan kolluk görevlisinin kim olduğunu tespit edilmesi, tespit edilen görevlilerin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatın sağlanması,

Olay yerine intikal eden polis memurları arasında yer alan Bekir Daştan, Hakkı Uysal ve Bilal Avcı isimli polis memurlarının kimlik tespitlerinin yapılarak şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatlarının sağlanması,

Soruşturmaya konu olan ölüm olayı ile ilgili resmi olarak görevli olmasalar da olay yerinde bulundukları ve talimat verdikleri anlaşılan dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olan İsmail Yalçın’ın, dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı olan ve olay yerinde bulunan görevlinin olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amiri olan görevlinin kimlik tespitleri yapılarak şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatlarının sağlanması,

13.05.2018 tarihinde dosyamız müştekisi Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın vefatı olayı ile ilgili olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi’ne veya 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın hangi tarihte, saat kaçta ve kim tarafından yapıldığının kesin suretiyle tespiti ile olay yerine ilk giden ekibin kim olduğunu net olarak tespit edilmesi,

Ölüm olayı ile ilgili şantiyeye ait kamera görüntülerinin hangi polis memurunca, kimden teslim alındığının tereddüte yer vermeyecek şekilde kesin suretle tespit edilerek kimlik tespiti yapılan şüpheli polis memurunun ifadesinin alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat sağlanması,

Belirtilen bu konularda hazırlanacak evrakın Cumhuriyet Başsavcılığımıza ivedilikle gönderilmesi.”