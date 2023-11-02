Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor

Çin istihbaratı, bazı ülkelerin belirli ırkları hedef alan “gen silahları” geliştirdiğini ve veri toplamak için Çinli gönüllüleri işe aldığını iddia etti. ABD Temsilciler Meclisi ise Amerikalıları uyararak "DNA test hizmetlerinden uzak durun" dedi.

Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor

Milliyet’in haberine göre; Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya platformu WeChat’te bazı sivil toplum kuruluşlarının “biyolojik tür araştırması” adı altında biyolojik verilerini toplamak için Çinli “gönüllüleri” işe aldığını duyurdu.

Açıklamada, yabancı ülkelerin, etnik köken veya ırkla ilişkili genetik farklılıkları bilen silahlar tasarladığı belirtildi.

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DNA VERİLERİ BİYOLOJİK SİLAH GELİŞTİRMEDE KULLANILABİLİR

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jason Crow, Amerikalıları uyardı. "DNA test hizmetlerinden uzak durun" dedi. Genetik verilerin, kişilere karşı etkili biyolojik silah geliştirmede kullanılabileceğine dikkati çekti.

"Bir kişinin DNA bilgileri ile onu öldürecek biyolojik silah tasarlanabilir mi?" konusu, Aspen Güvenlik Forumu'nda gündeme geldi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi Jason Crow, DNA bilgileri alınarak sadece o kişi üzerinde etkili olacak biyolojik silah geliştirilebileceğini iddia etti.

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CROW: ŞİRKETLERİN DNA TEST HİZMETLERİNDEN UZAK DURUN

Eski asker olan Crow, tükürük örnekleri ile bireylerin soy bilgilerini, genetik yatkınlıklarını ve sağlık durumlarını rapor eden şirketlere işaret etti.

Bu şirketlerin, topladıkları verileri satabileceğini vurguladı. DNA test hizmetlerinden uzak durulması konusunda uyardı.

Senatör Joni Ernst de "ABD'nin düşmanları, aynı teknolojiyi çiftlik hayvanlarını ve ürünleri hedef almak için kullanabilir." dedi. Bu şekilde gıda tedarik zincirinin bozulabileceğini savundu.

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